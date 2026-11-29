La nascita di un nuovo soggetto politico a febbraio, il radicamento di Sud chiama Nord nelle regioni italiane e la strategia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, con particolare attenzione alla Sicilia. Sono i temi affrontati da Cateno De Luca, leader del movimento e sindaco di Taormina, ospite della nuova puntata di “San Giorgio e il Drago”, il format radiofonico ideato e condotto dal giornalista Maurizio Insardà, con la partecipazione di Piero Gaeta, giornalista della Gazzetta del Sud. L’ex sindaco di Messina ha delineato la strategia politica del movimento, soffermandosi sulla distinzione tra le alleanze a livello nazionale e quelle regionali. De Luca ha rivendicato la propria autonomia rispetto agli schieramenti tradizionali in Sicilia, annunciando al contempo la nascita del Polo delle Autonomie e sottolineando il lavoro di radicamento territoriale portato avanti anche nelle regioni settentrionali.

Cateno De Luca annuncia il Polo delle Autonomie: nascerà a febbraio

Reduce da una settimana di appuntamenti nelle regioni del Nord Italia, De Luca ha rivendicato il valore dell’esperienza amministrativa e del radicamento territoriale, contrapponendoli alla popolarità acquisita attraverso i social network. Il leader di Sud chiama Nord ha sottolineato la crescita del movimento e indicato nel prossimo mese di febbraio una tappa fondamentale del suo percorso politico. “E’ stata una settimana di pellegrinaggio nelle regioni del Nord. Oggi bastano quattro like sui social per pensare di essere De Gasperi. Io ho amministrato cinque Comuni, abbiamo 50 sindaci in Sicilia e a febbraio nascerà il Polo delle Autonomie. Stiamo crescendo in tutte le regioni”. Una strategia illustrata anche durante la recente tappa di Milano, dove De Luca ha affrontato il tema delle elezioni amministrative e del Polo delle Autonomie, e successivamente ribadita a Verona.

Elezioni politiche, De Luca e gli effetti del sistema elettorale

Nel corso della trasmissione radiofonica, il sindaco di Taormina ha affrontato anche il tema delle prossime elezioni politiche, soffermandosi sulle possibili conseguenze del sistema elettorale e sugli spazi a disposizione delle formazioni che decideranno di non aderire alle principali coalizioni. “Previsioni sulle elezioni politiche? Il sistema elettorale polarizzerà il voto sui due schieramenti. Al di fuori dei due poli, ai partiti non alleati resterà complessivamente l’8% dei consensi”.

Elezioni regionali in Sicilia, De Luca: “abbiamo le mani libere”

Il passaggio politicamente più significativo dell’intervento riguarda proprio il futuro della Sicilia e il rapporto con le coalizioni tradizionali. De Luca ha ribadito come l’intesa raggiunta con il centrodestra nazionale non comporti automaticamente un accordo anche a livello regionale. “In Sicilia non ho l’appoggio del centrodestra. A livello nazionale siamo alleati, ma in Sicilia abbiamo le mani libere. Il centrosinistra ci voleva, ma all’interno di Casa Riformista o di Progetto Civico di Onorato”. Il leader di Sud chiama Nord torna così a rivendicare la distinzione tra la partita nazionale e quella siciliana. Una posizione già espressa nei giorni scorsi, quando aveva illustrato la strategia del movimento tra l’accordo con il centrodestra e la costruzione del Polo delle Autonomie.

Sud chiama Nord, De Luca rivendica il sostegno di amministratori del Pd

Particolare attenzione è stata riservata anche ai rapporti con il Partito Democratico e con gli amministratori locali riconducibili all’area del centrosinistra. De Luca ha sostenuto di poter contare sull’appoggio di una parte del centrosinistra siciliano e di diversi sindaci del Pd, rivendicando la capacità del proprio movimento di aggregare esponenti provenienti da differenti esperienze politiche. “In Sicilia abbiamo ottime possibilità di vincere. Una parte del centrosinistra è già con noi, così come diversi sindaci del Pd. Stiamo destrutturando sia il centrodestra sia il centrosinistra“. Una dichiarazione che sintetizza la strategia illustrata dal sindaco di Taormina: costruire un progetto politico autonomo in Sicilia, mantenendo al contempo gli accordi raggiunti sul piano nazionale.