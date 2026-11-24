Oltre mille partecipanti all’Hotel San Paolo di Palermo per l’assemblea regionale organizzativa di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, che ha riunito amministratori locali, sindaci, candidati, dirigenti e sostenitori provenienti dalle nove province siciliane. L’appuntamento ha segnato una nuova fase del percorso politico e organizzativo avviato con la federazione tra i due movimenti e con la definizione della collocazione nazionale nell’area del centrodestra, mantenendo l’autonomia delle scelte politiche in Sicilia. Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione e le priorità organizzative del movimento: “siamo oltre mille, in un lunedì, e questo dimostra l’entusiasmo e la forza di una comunità politica che continua a crescere. Adesso dobbiamo concentrarci sul tesseramento e sulla costituzione dei comitati in tutti i Comuni siciliani. Non abbiamo alle spalle grandi lobby o potentati: la nostra forza è rappresentata dalle persone che credono in questo progetto e che quotidianamente lavorano sui territori”.

Lo Giudice ha inoltre confermato la posizione del movimento nei confronti del Governo regionale: “noi siamo dalla parte della gente e dei territori. Saremo coerenti con il mandato che i siciliani ci hanno affidato, rimanendo all’opposizione di questo Governo regionale fino alla fine. Il nostro percorso prosegue con serenità e determinazione”. Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia e fondatore e referente regionale di Sindaci d’Italia, che ha illustrato le ragioni della nascita del progetto federativo, soffermandosi sulle difficoltà dei Comuni siciliani e sulla necessità di trasformare le esigenze dei territori in proposte politiche e legislative. “Dobbiamo ribaltare la piramide e partire dai bisogni dei cittadini, anziché continuare a subire decisioni calate dall’alto. Parliamo di asili nido, scuole, servizi sociali, sanità territoriale e infrastrutture. La distanza tra la Sicilia e altre regioni è ancora troppo ampia. Abbiamo scelto di costruire una piattaforma politica capace di portare questi temi nelle sedi in cui si decide il futuro dei territori”, ha dichiarato Amenta.

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia: presentati i portavoce provinciali

Uno dei momenti centrali dell’assemblea è stato dedicato alla presentazione dei nove portavoce provinciali individuati nell’ambito della federazione tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Si tratta di Livio Daidone per Trapani, Mimmo Rotella per Catania, Andrea Piraino per Palermo, Piero La Tona per Messina, Guido Del Popolo per Caltanissetta, Gaetano Cani per Agrigento, Nitto Rosso per Ragusa, Mario Bonomo per Siracusa e Maria Carmela Romano per Enna. I portavoce, che non saranno candidati alle prossime elezioni regionali, avranno il compito di affiancare i commissari territoriali del movimento, contribuire alla definizione delle liste e coordinare il lavoro politico e organizzativo nelle rispettive province.

Il presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, ha tracciato un bilancio delle prime tappe del tour nazionale, evidenziando l’interesse registrato nei diversi territori: “stiamo incontrando grande entusiasmo e la consapevolezza che esiste uno spazio politico che ha bisogno di tornare a parlare di temi concreti e soluzioni. Ma tutto questo percorso nazionale sarebbe impossibile senza la forza della Sicilia. È da qui, dai nostri Comuni e dai nostri amministratori, che nasce un progetto capace di coinvolgere l’intero Paese”. All’assemblea sono intervenuti anche i rappresentanti della deputazione regionale di Sud chiama Nord, che hanno ribadito il proprio impegno a sostegno del percorso politico avviato nel 2022. Un saluto è stato rivolto al sindaco di Messina, Federico Basile, presente all’iniziativa.

Cateno De Luca e l’accordo nazionale con il centrodestra

Nel suo intervento conclusivo, Cateno De Luca ha affrontato il tema degli equilibri politici nazionali e regionali, ribadendo il significato dell’accordo raggiunto con il centrodestra e rivendicando l’autonomia del movimento. “Stiamo catenizzando il centrodestra. Abbiamo fatto un accordo nazionale che non prevede nulla in termini di garanzie o candidature. Non siamo andati a quei tavoli con il cappello in mano e non abbiamo chiesto posti. Abbiamo scelto di mantenere la nostra identità e la nostra autonomia. A chi continua a chiedere chiarimenti sulla nostra posizione dico di rivolgersi ai propri leader nazionali”, ha dichiarato De Luca. Il leader di Sud chiama Nord ha spiegato che la scelta della collocazione nazionale è maturata anche alla luce del confronto con le diverse forze politiche: “il centrosinistra non ci ha dato neppure la possibilità di discutere nel merito le nostre proposte, dal sindaco sceriffo all’intangibilità triennale del Fondo delle Autonomie Locali. Ci veniva chiesto di rinunciare alla nostra identità. Il centrodestra, invece, ha aperto un confronto sui contenuti”.

Elezioni regionali in Sicilia: cinque liste e l’obiettivo del 25%

Sul fronte regionale, De Luca ha confermato la prosecuzione del progetto politico del Governo di Liberazione, ribadendo che l’obiettivo non è soltanto individuare un candidato alla presidenza della Regione, ma proporre un diverso modello di governo della Sicilia. “Noi andiamo avanti con il Governo di Liberazione. Se qualcuno aveva qualche dubbio, se lo tolga. La nostra strategia di destrutturazione del sistema politico siciliano sta proseguendo. Non ci interessano le ipotesi di incarichi o ministeri: vogliamo cambiare un modello di gestione della Sicilia che, a nostro giudizio, ha prodotto i problemi che oggi conosciamo”.

De Luca ha quindi illustrato la strategia per la costruzione delle liste in vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia, confermando l’obiettivo di strutturare quattro liste principali, alle quali si aggiungerà una lista dedicata agli under 35. “Dobbiamo costruire quattro liste forti, più una quinta lista dedicata ai giovani. La nostra base di partenza deve essere almeno il 25% dei consensi delle liste. È su questo obiettivo che dobbiamo lavorare, con organizzazione, strategia e una classe dirigente radicata nei territori”.

Nel corso dell’assemblea è stata annunciata ufficialmente la nascita della lista “Cateno per i Giovani – Governo di Liberazione”, riservata agli under 35. “Questa è la lista del cuore. Vogliamo offrire ai giovani un’occasione per fare esperienza politica, conoscere i meccanismi di una campagna elettorale e acquisire il metodo della buona amministrazione. Il Governo di Liberazione non è un progetto per la nostra generazione, ma soprattutto per quelle che verranno”, ha spiegato De Luca. Confermata anche la presenza di una lista espressione di Sindaci d’Italia, quale componente del progetto federativo fondato sull’esperienza degli amministratori locali.

De Luca sulle amministrative: “avete le mani libere”

Un ulteriore passaggio è stato dedicato alle prossime elezioni amministrative. De Luca ha annunciato la costituzione di coordinamenti provinciali che coinvolgeranno portavoce, commissari, parlamentari e candidati, con il compito di definire le strategie nei singoli territori. “Non avete vincolo di mandato, avete le mani libere. Dovete scegliere il meglio per le vostre comunità, indipendentemente dall’appartenenza politica. Non ci interessa se un sindaco è di centrodestra, di centrosinistra o civico: ci interessa che sia capace di amministrare”. Sulle prospettive politiche del capoluogo siciliano, De Luca ha inoltre rivendicato il ruolo che Sud chiama Nord intende svolgere nelle prossime competizioni amministrative a Palermo, facendo riferimento alle interlocuzioni politiche in corso.

Polo delle Autonomie, a febbraio la Costituente nazionale a Roma

Tra gli annunci principali della serata figura la convocazione della Costituente nazionale del Polo delle Autonomie, in programma a Roma il 17 e 18 febbraio 2027. “Sarà un momento storico perché nascerà il soggetto giuridico confederale che darà un’organizzazione stabile al civismo nazionale. Un modello che consentirà ai movimenti locali di mantenere la propria identità e autonomia, ma di avere un collegamento strutturato con una realtà politica nazionale, anche in vista delle elezioni politiche ed europee”, ha spiegato De Luca. In occasione dell’appuntamento romano, il leader di Sud chiama Nord ha prospettato anche la costituzione definitiva del movimento giovanile del Polo delle Autonomie. Sul fronte organizzativo, è stata ribadita la necessità di completare la rete dei comitati territoriali nei 391 Comuni siciliani, rafforzando il tesseramento e la partecipazione degli iscritti.

Le cene di autofinanziamento e la nuova sede regionale a Palermo

Durante l’assemblea sono state annunciate anche tre cene di autofinanziamento, con una quota individuale di partecipazione di mille euro, in programma il 12 dicembre a Catania, il 15 dicembre a Palermo e il 18 dicembre a Messina. De Luca ha inoltre ricordato il calendario degli incontri per gli auguri natalizi agli iscritti e l’inaugurazione della sede regionale di Sud chiama Nord a Palermo, prevista per il 1° dicembre alle ore 17 in piazza Virgilio.

Sud chiama Nord e le prospettive elettorali nazionali

Nelle conclusioni, De Luca ha richiamato le prospettive elettorali nazionali, citando uno studio che individua nell’8% il potenziale bacino di consenso del progetto e indicando come obiettivo il superamento della soglia del 2%, con la possibilità di puntare al 3% attraverso il consolidamento del risultato siciliano e il rafforzamento della presenza nel resto d’Italia. “Abbiamo poco tempo e dobbiamo organizzarci. La Sicilia ha un ruolo fondamentale in questo progetto, perché da qui nasce una proposta che sta contribuendo a modificare gli equilibri politici nazionali. Il nostro obiettivo resta quello di rendere questa terra il baricentro di un nuovo equilibrio euromediterraneo”, ha concluso De Luca.