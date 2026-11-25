Prosegue il tour nazionale di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, impegnato nella costruzione del progetto politico che vede insieme Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord. Oggi il movimento ha fatto tappa a Milano, dove si è svolta l’assemblea organizzativa della Lombardia, con la partecipazione di numerosi amministratori locali. “Quanto entusiasmo oggi a Milano. Continua senza sosta il nostro tour per l’Italia: oggi abbiamo tenuto l’assemblea organizzativa della Lombardia. Vedere così tanti amministratori locali partecipare e mettersi in gioco è la conferma che la strada è quella giusta”, afferma De Luca.

Sud chiama Nord, a febbraio la nascita del Polo delle Autonomie

Il percorso organizzativo del movimento guarda già al prossimo appuntamento di Roma, dove il 17 e 18 febbraio è prevista la nascita ufficiale del Polo delle Autonomie. “Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord marciano insieme in un progetto concreto e ambizioso che ci porterà, il 17 e 18 febbraio a Roma, alla nascita ufficiale del Polo delle Autonomie”.

De Luca guarda alle Amministrative del 2027: al lavoro sulle liste di Milano e Monza

Parallelamente alla costruzione del nuovo soggetto politico, Sud chiama Nord è impegnato nella preparazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 2027, con particolare attenzione a Milano e Monza, senza tralasciare il prossimo appuntamento con le elezioni Politiche. “Non ci fermiamo un attimo: stiamo già lavorando alla costruzione delle liste per le prossime amministrative del 2027, a partire da piazze fondamentali come Milano e Monza, mentre prepariamo con determinazione la sfida per le elezioni Politiche. L’entusiasmo cresce ovunque, anche al Nord! Avanti tutta”, conclude De Luca.