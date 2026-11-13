Calabria Regione Europea dello Sport 2028, il successo della candidatura voluta da Giusi Princi: il percorso iniziato un anno fa, l’invito di Lupattelli e la lettera dell’On.

La Calabria prevale sulle altre regioni europee candidate al prestigioso riconoscimento di ACES Europe. Determinante l’impegno dell’europarlamentare Giusi Princi, che aveva annunciato l’iniziativa nel novembre 2025 a Reggio Calabria. In una lettera al presidente Gian Francesco Lupattelli, l’eurodeputata rivendica il proprio ruolo e manifesta amarezza per non essere stata invitata ufficialmente dall’Assessorato regionale allo Sport. La Calabria compie un importante passo avanti nel percorso verso il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2028, un traguardo che porta anche la firma dell’europarlamentare Giusi Princi, promotrice della candidatura nella sua duplice veste di Presidente onoraria di ACES Europe e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento europeo.

Una candidatura fortemente voluta e sostenuta dall’europarlamentare calabrese, che ha visto la Calabria prevalere su numerose altre regioni europee interessate al prestigioso riconoscimento. Un risultato maturato attraverso un percorso istituzionale avviato già un anno fa e accompagnato da un costante lavoro di promozione e valorizzazione delle eccellenze sportive del territorio. Accanto alla soddisfazione per il percorso intrapreso emerge, tuttavia, anche una questione istituzionale. In una lettera datata 12 novembre 2026 e indirizzata al presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, Giusi Princi esprime infatti la propria amarezza per non aver ricevuto alcun invito ufficiale dall’Assessorato regionale competente in materia di Sport a un appuntamento legato alla candidatura che lei stessa ha contribuito a promuovere.

Calabria Regione Europea dello Sport 2028, il ruolo di Giusi Princi

Al centro del percorso che ha portato all’avvio dell’iter di riconoscimento c’è l’impegno dell’Onorevole Giusi Princi, che ha sostenuto personalmente la candidatura della Calabria fin dai primi momenti della sua Presidenza onoraria di ACES Europe. Un ruolo importante è stato svolto dall’autorevolezza istituzionale dell’europarlamentare, dalle relazioni costruite in ambito europeo e dalla stima conquistata nel suo incarico all’interno dell’associazione. La proposta è stata infatti accolta favorevolmente dal Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, e dall’intera associazione, aprendo la strada al successivo percorso di valutazione.

La Calabria prevale sulle altre regioni europee candidate

Erano numerose le regioni europee che ambivano al riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2028. A prevalere, nell’ambito del percorso di candidatura, è stata proprio la Calabria, grazie a una proposta che ha valorizzato le potenzialità sportive del territorio. Una volta avviato l’iter, la Commissione di Valutazione di ACES Europe ha esaminato i dossier presentati, riconoscendo la validità della candidatura calabrese. Al centro della valutazione, le caratteristiche di una regione capace di esprimere talenti ed eccellenze nel mondo dello sport, elementi che hanno contribuito a sostenere la proposta e a rafforzarne il valore nel confronto con le altre realtà europee interessate. Un passaggio significativo che rappresenta il risultato di un lavoro istituzionale portato avanti nel tempo e finalizzato a ottenere un riconoscimento di rilievo internazionale per lo sport calabrese.

L’annuncio di Giusi Princi a Reggio Calabria il 17 novembre 2025

Il percorso verso il riconoscimento europeo affonda le proprie radici nel 17 novembre 2025, quando l’europarlamentare Giusi Princi aveva annunciato pubblicamente l’avvio dell’iter di candidatura della Calabria. L’occasione era stata la cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di ACES Europe all’europarlamentare, ospitata nella gremita Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria. Proprio durante quell’appuntamento, davanti ai numerosi presenti, Princi aveva anticipato la volontà di lavorare affinché la Calabria potesse concorrere al prestigioso titolo di Regione Europea dello Sport 2028. Un annuncio che aveva sorpreso i partecipanti e che, nei mesi successivi, si è tradotto in un’attività costante, condotta con discrezione dall’europarlamentare per seguire e accompagnare le diverse fasi della candidatura.

Dal Parlamento europeo di Bruxelles al percorso verso il 2028

L’impegno assunto a Reggio Calabria non è rimasto circoscritto alla cerimonia del novembre 2025. La volontà di sostenere la candidatura calabrese è stata infatti ribadita da Giusi Princi anche nel dicembre dello stesso anno, durante un grande evento internazionale organizzato nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Un’ulteriore occasione per confermare, anche in ambito europeo, l’attenzione verso il percorso della Calabria e il lavoro avviato attraverso ACES Europe. La candidatura si inserisce dunque in un’iniziativa portata avanti fin dai primi momenti della Presidenza onoraria di Princi, attraverso una serie di interlocuzioni e attività istituzionali che hanno contribuito a ottenere l’accoglimento della proposta e il successivo esame dei dossier.

Giusi Princi e la lettera ad ACES Europe letta questa mattina da Lupattelli in conferenza stampa a Lamezia Terme

Il percorso verso il riconoscimento europeo è accompagnato anche da un elemento di amarezza istituzionale, emerso attraverso una lettera ufficiale dell’europarlamentare Giusi Princi, datata 12 novembre 2026 e indirizzata al presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli. Nel documento, l’eurodeputato ribadisce di aver personalmente voluto e promosso la candidatura della Calabria, ringraziando Lupattelli per aver accolto e condiviso la proposta. Allo stesso tempo, manifesta il proprio disappunto nei confronti dell’Assessorato regionale competente in materia di Sport, dal quale afferma di non aver ricevuto alcun invito ufficiale all’appuntamento istituzionale. Princi precisa inoltre che l’episodio non modifica in alcun modo il proprio sostegno alla candidatura, che continuerà ad accompagnare sia attraverso ACES Europe sia nell’ambito della propria attività al Parlamento europeo.

Di seguito il testo integrale della lettera letta questa mattina in conferenza stampa a Lamezia Terme dal presidente Lupattelli, conferenza alla quale Giusi Princi non è stata invitata:

La lettera integrale di Giusi Princi al presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli

Bruxelles, 12 Novembre 2026

On. Giusi Princi

Deputata al Parlamento Europeo

Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale, Presidente

Commissione per la cultura e l’istruzione, Membro

Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, Membro

Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, Membro

Alla cortese attenzione

Dott. Gian Francesco Lupattelli

Presidente ACES Europe



Oggetto: Candidatura della Regione Calabria al titolo di Regione Europea dello Sport 2028 – Ringraziamenti e considerazioni istituzionali

Caro Presidente,

ti ringrazio sinceramente per avermi invitata a partecipare a questo importante appuntamento istituzionale, al quale, con vivo rammarico, non potrò essere presente a causa di concomitanti e inderogabili impegni istituzionali. La candidatura della Calabria al prestigioso riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2028 rappresenta un progetto che ho fortemente voluto e promosso in prima persona, sottoponendolo sin dal principio alla tua attenzione, nella mia duplice veste di Presidente Onorario di ACES Europe e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport al Parlamento europeo, animata dalla profonda convinzione delle straordinarie potenzialità della mia amata terra.

Ti sono, pertanto, particolarmente grata per aver accolto e condiviso questo mio impulso, sostenendo con convinzione un percorso nel quale ho creduto sin dall’origine e che sono certa potrà condurre la Calabria a risultati di assoluto prestigio. Nondimeno, con la schiettezza che da sempre mi contraddistingue e nel rispetto della lealtà istituzionale, non posso nasconderti la mia amarezza nel constatare come, a fronte della sensibilità da te dimostrata, analoga attenzione non mi sia stata riservata dalla mia stessa Regione, attraverso l’Assessorato competente in materia di Sport, dal quale non ho ricevuto alcun invito ufficiale a un appuntamento che riguarda un percorso al quale ho personalmente contribuito.

Ritengo che il riconoscimento dell’impegno profuso e la correttezza istituzionale debbano sempre prevalere su ogni altra considerazione, soprattutto quando in gioco vi è un obiettivo di interesse collettivo. Ciò non scalfisce, però, minimamente il mio sostegno alla candidatura della Calabria, che continuerò ad accompagnare con immutata convinzione, tanto in ACES Europe nel mio ruolo di Presidente onorario quanto al Parlamento europeo. Nel rinnovarti la mia gratitudine e la mia più profonda stima, salutando i presenti, autorità e no, auguro il pieno successo di questo importante percorso.

Con viva cordialità,

Giusi Princi”