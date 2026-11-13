Calabria Regione Europea dello Sport 2028, Micheli: “raccolto l’invito di Giusi Princi, vogliamo costruire una nuova cultura dello sport”

La Calabria si presenta alla Commissione di valutazione di ACES Europe con l’ambizione di diventare European Region of Sport 2028 e con un progetto che punta a fare dello sport una leva di benessere, inclusione e sviluppo territoriale. La visita della delegazione europea rappresenta un passaggio significativo nel percorso avviato dalla Regione Calabria. Un percorso che trova nella partecipazione e nella collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio uno dei suoi punti di forza.

Alla conferenza stampa di presentazione, in programma al nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, sono presenti l’assessore regionale all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili, Eulalia Micheli, il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, e i rappresentanti della Commissione ACES Europe, guidata dal presidente e fondatore Gian Francesco Lupattelli. Accanto a loro, i rappresentanti del CONI Calabria, del Comitato Italiano Paralimpico, di Sport e Salute, dell’Ufficio scolastico regionale, delle università calabresi, degli Enti Parco nazionali e regionali e dei Parchi marini. Una partecipazione che testimonia la natura trasversale della candidatura e la volontà di costruire una strategia comune, capace di mettere in relazione sport, scuola, università, salute, ambiente e turismo.

“La candidatura della Calabria a Regione Europea dello Sport 2028 – ha dichiarato l’assessore Micheli – nasce da un invito fatto dal presidente onorario di ACES Europe, l’onorevole Giusi Princi, che ho raccolto e trasformato in un progetto concreto, nella convinzione che lo sport non possa essere considerato soltanto attività agonistica o competizione. È, prima di tutto, uno strumento di educazione, salute, inclusione e coesione sociale. Non vogliamo limitarci a ottenere un titolo europeo, ma cogliere questa occasione per costruire una nuova cultura dello sport, rendendolo sempre più accessibile e presente nella vita quotidiana delle persone”.

Una sfida che parte anche dalla necessità di affrontare le criticità esistenti. In Calabria pratica sport il 21,7% della popolazione, contro una media nazionale del 37,5%. Un divario che richiede politiche strutturali, investimenti e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e sistema sportivo. Tra le priorità della programmazione regionale figura il rafforzamento dell’impiantistica. È stata avviata la ricognizione dei fabbisogni dei Comuni in vista del nuovo Piano regionale, con particolare attenzione alla messa a norma, alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione delle strutture esistenti. Su questo fronte si inserisce il lavoro del vicepresidente della Regione e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso, che ha promosso un percorso di ricognizione e programmazione degli interventi, attraverso il coinvolgimento dei Comuni e il confronto con il sistema sportivo: “Un’azione che punta a individuare le priorità e a orientare le risorse verso strutture più sicure, moderne e funzionali, al servizio degli atleti e dei cittadini. Parallelamente la Regione, con il presidente Roberto Occhiuto, ha rafforzato il sostegno ai grandi eventi e alle manifestazioni sportive. Le risorse destinate al settore sono passate da 1,6 milioni di euro nel 2025 a 4,9 milioni nel 2026”.

La graduatoria dell’Avviso “Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive” comprende 220 proposte, di cui 30 grandi eventi.

“Investire nelle manifestazioni sportive significa investire anche nei territori – ha proseguito l’assessore Micheli -. Un grande evento porta atleti, famiglie, visitatori, genera presenze turistiche e coinvolge le attività economiche locali. Lo abbiamo visto anche a Reggio Calabria, con la gara Italia-Germania della FIPAV Cup, che al PalaCalafiore ha richiamato oltre 4.400 spettatori. Lo sport può diventare un importante motore di promozione e valorizzazione della nostra regione. La Calabria possiede caratteristiche straordinarie: due mari, montagne, parchi, borghi, cammini e un patrimonio naturale che può diventare una grande opportunità per la pratica sportiva e il benessere. Vogliamo una regione che corre, cammina, pedala, gioca, vive i propri spazi e se ne prende cura. Una Calabria in cui la possibilità di praticare sport non dipenda dal Comune in cui si vive o dalle condizioni economiche della famiglia”.

Il progetto guarda dunque anche alla valorizzazione delle aree interne e dei piccoli centri, affinché lo sport diventi uno strumento di connessione tra le comunità.

“Questa candidatura – ha concluso l’assessore allo Sport Eulalia Micheli – deve lasciare una legacy concreta: impianti più efficienti, maggiori opportunità di partecipazione, una rete sportiva più forte e una cultura del movimento sempre più diffusa. Non intendiamo limitarci a raccontare ciò che la Calabria è già, ma utilizzare questa opportunità per costruire ciò che vogliamo che diventi. Perché investire nello sport significa investire nelle persone e nel futuro della Calabria”.