L’On. Giusi Princi: “Calabria candidata a Regione europea dello Sport 2028. Orgogliosa di aver promosso questo percorso”

“È motivo di grande orgoglio che sia stato attivato l’iter di riconoscimento della Calabria quale Regione europea dello Sport 2028, il prestigioso titolo che viene assegnato da oltre venticinque anni da ACES Europe. Una candidatura che ho fortemente voluto e promosso in prima persona, nella mia duplice veste di Presidente Onorario di ACES Europe e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport al Parlamento europeo, animata dalla profonda convinzione delle straordinarie potenzialità della mia terra”. Lo afferma l’On. Giusi Princi, europarlamentare calabrese, Presidente onoraria di Aces Europe, l’associazione no profit con sede a Bruxelles che da oltre venticinque anni assegna il premio delle Capitali, delle Città e delle Regioni europee dello Sport, promuovendo la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale.

“Ringrazio il Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli – prosegue l’On. Princi -, per aver accolto e condiviso questa mia proposta, sostenendo con convinzione un percorso nel quale ho creduto sin dall’origine e che sono certa potrà condurre la Calabria a risultati di assoluto prestigio”.

“Il riconoscimento di ACES – prosegue l’europarlamentare calabrese – valorizza le realtà territoriali maggiormente impegnate nella promozione dello sport come motore di sviluppo, benessere e piena partecipazione alla vita comunitaria. Per questo ho sostenuto con convinzione la candidatura della mia regione. La Calabria possiede, nel proprio patrimonio sportivo, risorse di straordinario valore: società e associazioni che operano quotidianamente con dedizione, atleti che si distinguono nelle diverse discipline, giovani talenti, tecnici e dirigenti che, spesso anche in condizioni non semplici, raggiungono risultati eccellenti. Questo straordinario patrimonio umano e sportivo rende la Calabria una candidata pienamente meritevole di questo titolo. Una realtà nella quale lo sport non è soltanto competizione, ma anche identità, opportunità di crescita, riscatto e apertura al mondo”.

La Commissione di Valutazione di Aces Europe in questi giorni si trova in visita in Calabria.

“È motivo di ulteriore orgoglio – evidenzia – che la candidatura della Calabria abbia prevalso su quelle di altre regioni europee interessate a concorrere per il medesimo riconoscimento. Un risultato che conferisce ulteriore valore a questo primo, importante traguardo e per il quale desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente Lupattelli e all’intera Commissione di ACES Europe, per l’attenzione e la fiducia riservati”.

“Continuerò a seguire e accompagnare personalmente l’iter di candidatura – aggiunge l’On. Princi -, nel mio ruolo di Presidente onorario di ACES Europe e di componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento europeo. L’obiettivo è fare in modo che questa candidatura si traduca in un percorso concreto, capace di valorizzare le migliori espressioni dello sport calabrese, rafforzarne la visibilità in ambito europeo e lasciare un’eredità duratura in termini di partecipazione, opportunità e crescita per le nuove generazioni”, conclude l’europarlamentare Giusi Princi.