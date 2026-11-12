Allarmi bomba nelle scuole di Reggio Calabria, circa 60 istituti coinvolti: la Prefettura chiarisce quando scattano le evacuazioni

Riunione in Prefettura con Forze dell’Ordine, Procura e Ufficio scolastico dopo l'ondata di email minatorie. Stabilite le modalità di gestione delle segnalazioni: niente evacuazioni automatiche in assenza di elementi concreti di pericolo

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

In relazione ai recenti episodi di invio agli Istituti scolastici (circa 60 solo in questa provincia) di email massive contenenti messaggi di allarme bomba, si è svolta in Prefettura una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Reggio Calabria, nel corso della quale è stato effettuato un proficuo confronto e sono state valutate e concordate le misure più opportune. In particolare, nel ribadire la massima attenzione da parte della Prefettura e delle Forze dell’Ordine nel valutare ogni segnalazione, è stato evidenziato quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al fatto che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di simili email massive, non si proceda all’evacuazione degli edifici.

Questa potrà essere disposta dal Prefetto, d’intesa con le Forze di Polizia ed i Dirigenti scolastici, laddove dalla segnalazione effettuata da questi ultimi emergano elementi specifici e concreti che possano prefigurare un rischio effettivo.

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