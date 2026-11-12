Allarme bomba nelle scuole, cosa cambia: il Governo chiarisce quando gli studenti devono essere evacuati

Dopo la giornata di paura e caos vissuta ieri, mercoledì 11 novembre, nelle scuole di tutta Italia, arriva un importante chiarimento da parte del Governo sulla gestione degli allarmi bomba. La novità riguarda una questione molto concreta: cosa devono fare le scuole quando ricevono una email che annuncia la presenza di un ordigno? La risposta di Palazzo Chigi è chiara: non basta una semplice email minatoria, inviata contemporaneamente a migliaia di destinatari, per rendere necessaria l’evacuazione di un edificio. Se non emergono ulteriori elementi concreti che facciano pensare a un pericolo reale, la linea generale è quella di non procedere allo sgombero. Questo non significa ignorare le minacce o abbassare il livello di attenzione, ma distinguere tra una segnalazione generica, potenzialmente finalizzata a creare panico, e una situazione nella quale esistano effettivi motivi per temere per la sicurezza delle persone. Un chiarimento particolarmente importante dopo quanto accaduto ieri, quando migliaia di studenti, insegnanti e dipendenti scolastici sono stati fatti uscire dagli istituti in numerose città italiane.

Cosa ha deciso il Governo e cosa cambia per le scuole

La Presidenza del Consiglio ha annunciato che nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocata per il pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. Si tratta di una procedura che, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, è già operativa e viene applicata a tutte le amministrazioni. L’obiettivo è garantire un comportamento coordinato di fronte a episodi come quello verificatosi ieri, evitando che la stessa minaccia produca risposte molto diverse da un territorio all’altro. Nella nota pubblicata sul sito del Governo si legge: “Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

Tradotto in parole semplici, se una scuola riceve una delle tante email identiche che annunciano genericamente la presenza di una bomba, non deve essere automaticamente evacuata soltanto per questo motivo. La ricezione del messaggio, da sola, non viene considerata sufficiente a dimostrare l’esistenza di una minaccia concreta. La situazione cambia, invece, quando le autorità dispongono di informazioni specifiche che rendono credibile il pericolo. In quel caso il Prefetto può ordinare l’evacuazione, adottando le misure necessarie per tutelare studenti, docenti e personale. Il principio è quindi quello di valutare la reale consistenza della minaccia prima di decidere se lasciare gli edifici. Le segnalazioni devono comunque essere gestite attraverso i canali istituzionali competenti: la nuova linea non autorizza le scuole a sottovalutare autonomamente situazioni sospette, ma punta a evitare evacuazioni generalizzate in assenza di riscontri concreti. È proprio questa distinzione il punto centrale del protocollo illustrato dal Governo.

Cosa è successo ieri: migliaia di scuole raggiunte dalle email di minaccia

Il chiarimento arriva all’indomani di una giornata che ha provocato fortissima preoccupazione nelle famiglie italiane. Nella mattinata di mercoledì 11 novembre, una email contenente minacce di attentati esplosivi è stata inviata in maniera massiva agli indirizzi di posta elettronica degli istituti scolastici. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione, il messaggio ha raggiunto oltre 6.300 scuole. La comunicazione, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, annunciava la presenza di ordigni negli edifici e conteneva minacce anche nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il testo faceva riferimento a un presunto esplosivo nascosto in un sacchetto di plastica e dotato di un sistema di innesco a distanza. In pochissimo tempo la notizia si è diffusa in tutta Italia, facendo scattare le procedure di sicurezza in numerosi istituti. In molte scuole sono state interrotte le lezioni e studenti e insegnanti sono stati accompagnati all’esterno, mentre le forze dell’ordine hanno avviato controlli e verifiche. In altri istituti, invece, i dirigenti hanno mantenuto gli alunni nelle aule dopo essersi confrontati con le autorità competenti, che avevano già rilevato la diffusione generalizzata della stessa minaccia.

Le conseguenze si sono fatte sentire in tutto il Paese, da Roma a Milano, da Torino a Napoli, fino alla Calabria e alla Sicilia. Anche a Reggio Calabria sono state segnalate evacuazioni, tra cui quelle del Liceo classico Tommaso Campanella e del Liceo scientifico Leonardo da Vinci. Nel Cosentino le operazioni hanno interessato anche istituti di Scalea e Montalto, mentre a Catanzaro gli studenti sono stati fatti uscire dall’ITTS Ercolino Scalfaro e dal Convitto Galluppi. In Sicilia le segnalazioni hanno coinvolto scuole di tutte le province, con evacuazioni a Messina, Catania, Palermo, Siracusa, Ragusa e in numerosi altri centri. In alcune città l’uscita improvvisa di centinaia di studenti ha provocato problemi alla circolazione, difficoltà negli spostamenti e preoccupazione tra i genitori, molti dei quali sono stati chiamati a recuperare i figli prima della conclusione delle lezioni. Le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine non hanno fatto emergere la presenza di ordigni esplosivi negli istituti controllati. L’enorme diffusione della stessa comunicazione ha progressivamente rafforzato l’ipotesi di un’operazione finalizzata a generare allarme e interrompere le normali attività scolastiche.

Il vertice a Palazzo Chigi e la risposta delle istituzioni

La portata nazionale dell’episodio ha spinto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a convocare già ieri pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi, con il coinvolgimento dei vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per esaminare la situazione e coordinare le iniziative necessarie. Fin dalle prime verifiche, fonti governative avevano riferito che non erano emersi elementi tali da far ritenere concreto il pericolo annunciato nelle email. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva evidenziato come l’elevatissimo numero di istituti raggiunti dalla medesima comunicazione costituisse un elemento utile a valutare la scarsa attendibilità delle minacce. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva invece richiamato l’attenzione sulla possibilità di utilizzare strumenti informatici molto semplici per generare paura, allarme e disagi su vasta scala. Nel frattempo sono stati avviati accertamenti per risalire all’origine dei messaggi e individuare gli eventuali responsabili. Segnalazioni analoghe sono state registrate anche in altri Paesi europei, tra cui Irlanda e Regno Unito, mentre resta da chiarire chi abbia organizzato l’invio delle minacce e con quali finalità.