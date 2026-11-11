Allarme bomba nelle scuole, Meloni: “vogliono creare paura e caos”. Poi la previsione sul futuro. E spunta il caso del Preside di Milano: “mail comica”

Migliaia di scuole italiane raggiunte da una mail che annunciava la presenza di una bomba, studenti evacuati in numerosi istituti e forze dell’ordine impegnate nei controlli. È stata una giornata di paura e disagi per molte famiglie, ma dalle verifiche effettuate non è emersa alcuna minaccia concreta. A rassicurare direttamente i cittadini è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta con un video pubblicato sui social dopo aver presieduto a Palazzo Chigi una riunione con i ministri competenti, i vertici dell’intelligence e della cybersicurezza. La premier ha illustrato i tre elementi emersi dagli approfondimenti sugli allarmi bomba, sottolineando che non è stato trovato alcun ordigno e che le autorità stanno lavorando per individuare i responsabili della diffusione dei messaggi.

Meloni: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”

La presidente del Consiglio ha innanzitutto escluso che, sulla base degli elementi attualmente disponibili, vi siano indicazioni di un pericolo concreto. “Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete”, ha affermato Meloni. La premier ha quindi ribadito la volontà del governo di impedire che le minacce anonime possano compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche. “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”, ha sottolineato, indicando la necessità di affrontare la situazione senza cedere all’obiettivo di chi cerca di provocare paura e disordine.

Meloni ha inoltre avvertito che nuovi messaggi di minaccia potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni, precisando che un’eventuale ripetizione degli episodi non rappresenterebbe necessariamente un fallimento delle misure di sicurezza. “Con l’onestà che mi contraddistingue devo dire” che “è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi, ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno”, ha continuato. La presidente del Consiglio ha infine ricostruito quanto accaduto negli istituti interessati, riconoscendo le difficoltà affrontate da studenti, genitori e personale scolastico. “Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto”, ha concluso.

Al liceo Parini di Milano nessuna evacuazione: la decisione del preside dopo il confronto con la polizia

Tra gli istituti che hanno scelto di non interrompere le attività scolastiche figura il liceo classico Parini di Milano, uno dei più conosciuti del centro cittadino, frequentato in passato anche da Alessandro Manzoni e Dino Buzzati. Nello storico istituto di Brera, gli studenti hanno continuato a seguire regolarmente le lezioni nonostante l’arrivo della mail contenente l’allarme bomba. Il dirigente scolastico Massimo Nunzio Barrella ha deciso di non procedere all’evacuazione dopo aver esaminato il messaggio e aver contattato le forze dell’ordine, dalle quali ha ricevuto rassicurazioni sulla natura del falso allarme. Una scelta analoga è stata compiuta da decine di altri dirigenti scolastici in diverse città italiane, da Potenza a Lecco, da Terni a Padova. Alla base della decisione, oltre alle indicazioni ricevute dalla polizia, anche alcune caratteristiche del testo che avevano immediatamente insospettito il preside milanese.

“Il testo di questa mail all’inizio era quasi comico, sembrava una citazione di un film di fantascienza degli anni ’60”, ha spiegato Barrella all’Ansa. “Io comunque prima di prendere la decisione ho contattato le forze dell’ordine che mi hanno rassicurato sul fatto che fosse un falso allarme”. A rendere poco credibile la minaccia, secondo il dirigente, è stata anche la presenza di un numero molto elevato di destinatari. La comunicazione, infatti, non era indirizzata esclusivamente al liceo milanese, ma risultava inviata contemporaneamente a centinaia di utenti. “che era stata inviata a pioggia a centinaia di utenti”, ha raccontato il preside riferendosi all’indirizzario della mail. “Certo, se la mail fosse arrivata solo a me, allora avrei ritenuto tutto più credibile e avrei evacuato”. La scelta di mantenere gli studenti nelle aule è stata quindi assunta soltanto dopo aver verificato la situazione con le autorità, per evitare di provocare inutili momenti di tensione tra alunni, insegnanti e lavoratori della scuola.

I controlli all’interno e all’esterno della scuola e le rassicurazioni alle famiglie

Dopo aver parlato con le forze dell’ordine, Barrella ha effettuato personalmente un sopralluogo negli ambienti del liceo e nelle immediate vicinanze dell’edificio. “ho visto che nelle classi era tutto tranquillo, che non c’era alcuna presenza di estranei”, ha raccontato, aggiungendo: “poi sono uscito in strada e ho fatto un giro dell’isolato e non ho visto nulla di sospetto, nessuno era nel panico, nella scuola e nemmeno fuori”. Durante la giornata soltanto una famiglia ha contattato l’istituto per chiedere informazioni sull’allarme bomba, ricevendo rassicurazioni direttamente dal dirigente. Il preside ha voluto chiarire che la mancata evacuazione non è stata il risultato di una sottovalutazione della minaccia, ma di una valutazione condotta insieme alle autorità competenti. “So come lavora la polizia e mi sono affidato a loro, infatti quando li ho chiamati sapevano già che era un falso allarme”, ha sottolineato. “Vedendo poi che nell’indirizzario c’era tutta Italia e non solo, ho capito che l’obiettivo era scatenare il panico, e direi che ci sono riusciti”.

Il rischio di nuove minacce e di emulatori: “Dobbiamo prepararci”

Secondo il dirigente del Parini, quanto accaduto potrebbe non rimanere un episodio isolato. La diffusione di messaggi intimidatori attraverso strumenti informatici e la possibilità che altri soggetti decidano di imitarne le modalità rappresentano elementi sui quali, a suo giudizio, il mondo della scuola dovrà mantenere alta l’attenzione. “dobbiamo prepararci ad affrontare queste minacce che saranno crescenti”, ha sottolineato Barrella. “La scuola è un contesto già molto delicato e non vorrei che entrassero in causa anche degli emulatori, perché di ragazzini in gamba che sanno entrare nei sistemi ce ne sono tanti, più di quelli che pensiamo, sono molto preparati. Sarebbe veramente un danno e dobbiamo prepararci anche a gestire questo, però senza farci prendere dal panico”. Il preside ha quindi ribadito la necessità di trovare un equilibrio tra prudenza e gestione razionale delle emergenze, evitando tanto reazioni sproporzionate quanto atteggiamenti superficiali di fronte a possibili pericoli. “nemmeno vanno prese sotto gamba le minacce”, ha concluso, precisando: “io dico che bisogna valutare caso per caso con l’aiuto delle forze dell’ordine che sono preparate”. Una posizione che richiama anche l’impegno annunciato dal governo: continuare a verificare ogni segnalazione, tutelando la sicurezza degli studenti senza consentire che i messaggi anonimi paralizzino il funzionamento delle scuole.