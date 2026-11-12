Nuovo allarme bomba nelle scuole da Reggio Calabria alla Sicilia: evacuazioni in tutta Italia, la nuova mail shock | IL TESTO

Non si ferma l’ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane. Anche oggi, giovedì 12 novembre 2026, numerosi istituti scolastici hanno ricevuto nuove email contenenti minacce di esplosioni, facendo scattare controlli delle forze dell’ordine e, in diversi casi, l’evacuazione degli edifici scolastici. La situazione interessa numerose regioni, dal Veneto alla Liguria, dall’Umbria al Lazio, fino a Reggio Calabria, in altre scuole della Regione e in Sicilia, dove sono state segnalate nuove comunicazioni allarmanti. Al momento sono 1.803 gli istituti scolastici a cui nella giornata di oggi è arrivata una nuova minaccia bomba.

Particolarmente delicata la situazione in Calabria, dove alcuni istituti sono stati evacuati a Reggio, nel Cosentino e nel Crotonese, mentre in Sicilia è stato attivato un monitoraggio da parte dell’Ufficio scolastico regionale. A rendere ancora più inquietante la vicenda è il contenuto del nuovo messaggio, firmato ancora una volta dal sedicente Mikhail Andropov, lo stesso nome comparso nelle minacce diffuse nella giornata precedente.

Allarme bomba nelle scuole della Calabria: evacuazioni a Cosenza e Crotone

La nuova ondata di minacce bomba ha coinvolto anche diverse scuole calabresi, riportando in primo piano le preoccupazioni per la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico. Nella mattinata del 12 novembre sono arrivate ulteriori email minatorie a numerosi istituti della regione. La macchina della sicurezza si è immediatamente attivata, con sopralluoghi e verifiche da parte delle forze dell’ordine. In alcuni casi, segnalati a Reggio Calabria, Cosenza e Crotone, si è proceduto anche all’evacuazione delle scuole, una misura precauzionale adottata nell’ambito degli accertamenti sulla possibile presenza di ordigni.

Le nuove segnalazioni arrivano a distanza di appena un giorno da analoghi episodi che hanno interessato numerose scuole italiane. Anche questa volta, le comunicazioni risultano firmate con il nome di Mikhail Andropov. Al momento, le informazioni diffuse non indicano il numero complessivo degli istituti calabresi coinvolti né precisano tutte le scuole interessate dalle evacuazioni.

Nuovi allarmi bomba in Sicilia: email alle 10:49, controlli nelle scuole di Catania

La situazione è particolarmente attenzionata anche in Sicilia, dove il nuovo messaggio di minaccia è stato recapitato a diversi istituti scolastici. Secondo le informazioni diffuse, l’email è arrivata alle 10:49 di questa mattina, facendo scattare un monitoraggio da parte dell’Ufficio scolastico regionale. Nelle scuole di Catania e della provincia, i dirigenti scolastici stanno valutando autonomamente l’eventuale necessità di procedere alle evacuazioni, mentre in alcuni istituti sono già in corso verifiche della Polizia con l’impiego delle unità cinofile. L’obiettivo è accertare la fondatezza delle segnalazioni e garantire la sicurezza all’interno degli edifici. La situazione viene seguita con attenzione, anche alla luce della diffusione di messaggi analoghi in numerose altre regioni italiane.

Il testo della nuova email: “La vostra vita è in pericolo”

A suscitare particolare preoccupazione è soprattutto il contenuto della nuova email di minaccia, che ripropone lo stesso schema delle comunicazioni inviate nella giornata precedente. Il messaggio, firmato dal sedicente Mikhail Andropov, contiene un avvertimento diretto ai destinatari. Nel testo si legge: “Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”.

La comunicazione prosegue con una descrizione dell’asserito ordigno esplosivo e delle sue presunte caratteristiche, sostenendo che sarebbe stato predisposto per provocare conseguenze particolarmente gravi e per rendere più difficile l’individuazione attraverso i controlli delle unità cinofile. Si tratta, naturalmente, di affermazioni contenute nella mail minatoria e non di circostanze accertate dagli investigatori. Le verifiche delle autorità sono finalizzate proprio a stabilire se alle minacce corrisponda un pericolo concreto.

Scuole evacuate e controlli in tutta Italia: coinvolte almeno sei regioni

L’emergenza non riguarda soltanto il Sud. Le nuove email di allarme bomba sono state segnalate anche in Campania, Veneto, Liguria, Umbria e Lazio, oltre che a Reggio Calabria, in tutta la Regione e in Sicilia. In diverse scuole sono stati avviati accertamenti, mentre altre strutture scolastiche sono state evacuate. Il ripetersi delle comunicazioni, a distanza di poche ore dai precedenti episodi, sta determinando una situazione di forte attenzione sul territorio nazionale. Il nome utilizzato per firmare le minacce è sempre quello di Mikhail Andropov, ma le informazioni disponibili non consentono di stabilire chi si nasconda effettivamente dietro questa identità. Le autorità sono impegnate nelle attività di verifica e nei controlli necessari a valutare le segnalazioni ricevute. L’eventuale presenza di ordigni non risulta confermata dalle informazioni finora diffuse.

Allarmi bomba nelle scuole, cresce l’attenzione sulla sicurezza degli studenti

La nuova raffica di minacce agli istituti scolastici riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle scuole e della gestione delle emergenze. Ogni segnalazione richiede una valutazione attenta, soprattutto quando coinvolge edifici frequentati quotidianamente da centinaia di studenti, docenti e operatori scolastici. In Calabria, le evacuazioni segnalate nel Cosentino e nel Crotonese rappresentano uno degli sviluppi più rilevanti della giornata. In Sicilia, invece, proseguono i controlli e le valutazioni dei dirigenti scolastici, in particolare nell’area di Catania.

Resta da chiarire la reale origine delle comunicazioni e se dietro i ripetuti messaggi vi sia un unico responsabile. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a effettuare gli accertamenti necessari per verificare la credibilità delle minacce e assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, laddove sussistano le condizioni di sicurezza.