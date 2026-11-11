Aeroporto del Mela, il progetto da 1,65 miliardi accelera: accordi sui terreni e coinvolgimento di 108 Comuni

L’Aeroporto del Mela torna prepotentemente al centro del dibattito sulle grandi infrastrutture della Sicilia. E questa volta non soltanto per le dimensioni dell’investimento annunciato o per le prospettive occupazionali, ma per alcuni sviluppi che i promotori indicano come concreti passi avanti verso la realizzazione dell’opera. La novità più recente riguarda i primi preliminari per l’acquisto dei terreni, annunciati dall’amministratore delegato di Sciara Holding, Fabio Bertolotti, qualche giorno fa. A questa si aggiunge un’iniziativa istituzionale particolarmente significativa: il coinvolgimento dei 108 Comuni della provincia di Messina, chiamati a valutare il sostegno al progetto e l’eventuale partecipazione a un consorzio territoriale. Due sviluppi che dimostrano come la società promotrice stia cercando di superare la fase delle presentazioni pubbliche per costruire le condizioni territoriali, amministrative e politiche necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura. Ma sarebbe sbagliato confondere questi progressi con un’autorizzazione alla costruzione dell’aeroporto. Il percorso resta complesso e richiede il completamento di importanti verifiche tecniche, ambientali, economiche e amministrative.

Il Patto dei 108 Comuni: Sciara Holding cerca il sostegno politico e istituzionale del territorio

L’altra novità riguarda il coinvolgimento delle amministrazioni locali. Sciara Holding ha riferito di aver inviato documentazione ai 108 Comuni della provincia di Messina, chiedendo alle amministrazioni di valutare il progetto, manifestare il proprio interesse e considerare l’eventualità di aderire a un consorzio territoriale. L’iniziativa si inserisce nel confronto politico rilanciato dalla proposta di un “Patto dei 108”, avanzata dal deputato regionale Calogero Leanza e dal consigliere metropolitano Salvatore Sidoti. L’idea è quella di costruire una posizione condivisa tra i Comuni del Messinese, superando le divisioni territoriali e individuando nell’aeroporto una possibile infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’intera provincia.

Un investimento da 1,65 miliardi di euro: cosa prevede davvero l’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo

Il progetto promosso da La Sciara Holding LTD & Partners, società guidata da Fabio Bertolotti, è stato presentato come un’iniziativa infrastrutturale completamente sostenuta da capitali privati, attraverso uno schema di project financing. Secondo le informazioni diffuse dai promotori, il valore complessivo dell’operazione raggiungerebbe 1,65 miliardi di euro, di cui circa 1,2 miliardi destinati alle infrastrutture e 450 milioni collegati a un grande impianto fotovoltaico.

La proposta non consiste semplicemente nella realizzazione di un aeroporto destinato ai normali voli di linea. L’obiettivo dichiarato è costruire un hub intercontinentale, capace di integrare traffico passeggeri, trasporto merci, attività commerciali, servizi turistici e strutture ricettive. Nel progetto figurano una pista destinata ad accogliere anche aeromobili di grandi dimensioni, terminal aeroportuali, infrastrutture per il cargo, attività di manutenzione aeronautica, un albergo a cinque stelle, un centro congressi, aree commerciali e servizi collegati.

La società ha inoltre prospettato lo sviluppo di attività formative e professionali connesse al settore aeronautico. Particolarmente ambiziosa è la dimensione logistica dell’iniziativa, presentata come un sistema quadrimodale, nel quale trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo dovrebbero integrarsi in una piattaforma capace di intercettare flussi internazionali. L’aeroporto verrebbe collocato in un’area relativamente vicina al porto di Milazzo, alla rete autostradale e alle infrastrutture ferroviarie. Una posizione che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe favorire l’interscambio tra passeggeri e merci.

La promessa dei 120mila posti di lavoro e la necessità di verificare i numeri

Uno degli aspetti che maggiormente colpiscono l’opinione pubblica riguarda le ricadute occupazionali. Nelle comunicazioni dei promotori sono state prospettate fino a 120mila opportunità lavorative, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti dell’investimento. Un numero straordinariamente elevato, soprattutto se rapportato alla dimensione demografica ed economica del Messinese. È comprensibile che una simile prospettiva susciti interesse in un territorio caratterizzato da difficoltà occupazionali, emigrazione giovanile e necessità di rafforzare il proprio sistema produttivo. Tuttavia, proprio l’importanza del tema impone grande attenzione. Una stima complessiva dell’indotto non equivale al numero di lavoratori che verrebbero assunti stabilmente all’interno dell’aeroporto. Occorre distinguere tra occupazione temporanea generata dai cantieri, posti di lavoro diretti nella gestione aeroportuale, attività commerciali, servizi logistici, strutture ricettive e ricadute economiche più ampie. Servirebbe inoltre conoscere l’orizzonte temporale delle previsioni, le ipotesi sui volumi di traffico e il metodo utilizzato per stimare gli effetti occupazionali. Senza questi dettagli, 120mila posti di lavoro rimangono una prospettiva dichiarata dai promotori, non un risultato garantito. La stessa esigenza di trasparenza riguarda il piano finanziario.

Aeroporto del Mela, il percorso autorizzativo e le verifiche ancora necessarie

Il futuro dell’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo dipenderà in misura determinante dal completamento delle procedure tecniche e amministrative previste per un’infrastruttura di questa portata. Secondo quanto comunicato dai promotori, Sciara Holding ha depositato il 17 febbraio 2026 la documentazione tecnica e amministrativa per avviare l’iter istruttorio del progetto. La società ha inoltre riferito di aver sviluppato interlocuzioni con ENAC e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamando anche precedenti comunicazioni istituzionali relative all’iniziativa. Il deposito della documentazione rappresenta un passaggio significativo, ma non coincide con l’approvazione definitiva del progetto.

Per realizzare un nuovo aeroporto civile occorre affrontare verifiche complesse che riguardano la sicurezza aeronautica, la compatibilità dello spazio aereo, le caratteristiche delle infrastrutture, la sostenibilità ambientale e la conformità dell’intervento alle disposizioni applicabili. Nel caso della Valle del Mela, un’attenzione particolare dovrà essere riservata alla localizzazione della pista, alle caratteristiche orografiche del comprensorio, alla presenza di insediamenti industriali e residenziali e alle possibili interferenze con le infrastrutture esistenti. Sarà inoltre necessario esaminare la configurazione dello spazio aereo e la compatibilità delle procedure operative con quelle degli aeroporti presenti nell’area geografica circostante.