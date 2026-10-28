Messina e Reggio Calabria, il futuro degli aeroporti al centro del “Patto dei 108”: nuovo scalo nel messinese e collegamenti da potenziare

Il “Patto dei 108” entra nella sua fase operativa con l’obiettivo di costruire una posizione condivisa sul futuro dell’accessibilità aeroportuale della provincia di Messina. Calogero Leanza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, e Salvatore Sidoti, consigliere della Città Metropolitana di Messina, annunciano due nuove iniziative: la trasmissione di una proposta di indirizzo ai 108 Comuni del territorio e l’organizzazione di un grande incontro pubblico a Messina, previsto per il prossimo mese di novembre. L’obiettivo è coinvolgere istituzioni, amministrazioni locali e soggetti pubblici e privati in un percorso comune che affronti sia il miglioramento dei collegamenti con gli aeroporti esistenti sia la prospettiva della realizzazione di un nuovo aeroporto nel Messinese, senza privilegiare in partenza un singolo progetto.

Leanza: “serve un percorso comune per il futuro aeroportuale di Messina”

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’apprezzamento e l’interesse manifestati nei confronti della nostra proposta. Registriamo, inoltre, con favore le iniziative che, da più parti, stanno contribuendo a riportare al centro del dibattito pubblico la prospettiva di una nuova infrastruttura aeroportuale per il territorio messinese. Il territorio ha bisogno di un percorso comune, capace di valorizzare i diversi contributi e di dare maggiore forza alle istanze dei 108 Comuni nei confronti della Regione e del Governo nazionale. Non si tratta di sostenere in partenza un singolo progetto, ma di creare le condizioni per valutare seriamente le soluzioni possibili”, dichiara Calogero Leanza.

Il prossimo passo sarà l’invio ai 108 Comuni della Città Metropolitana di Messina di una proposta di indirizzo da sottoporre all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali. L’iniziativa punta a costruire una posizione istituzionale condivisa, dando voce alle amministrazioni locali e rafforzando il confronto con la Regione Siciliana e il Governo nazionale sulle esigenze infrastrutturali del territorio.

Sidoti: “migliorare i collegamenti con Reggio Calabria e creare le condizioni per un nuovo aeroporto”

Il progetto guarda contemporaneamente al potenziamento dell’accessibilità agli scali già operativi e alla possibilità di dotare il territorio messinese di una nuova infrastruttura aeroportuale. “Il Patto dei 108 nasce per unire il territorio attorno a una sfida concreta: migliorare subito i collegamenti con gli aeroporti esistenti, valorizzando l’intesa Messina–Reggio Calabria, e creare le condizioni per realizzare un nuovo aeroporto nel Messinese. Senza contrapposizioni tra progetti o territori, ma con determinazione, concretezza e una visione condivisa del futuro. I 108 Comuni devono essere protagonisti di questo percorso, non semplici spettatori”, dichiara Salvatore Sidoti.

A novembre un grande incontro pubblico a Messina

Leanza e Sidoti annunciano inoltre l’organizzazione, nel mese di novembre, di un grande incontro pubblico a Messina dedicato al futuro dell’accessibilità aeroportuale e delle infrastrutture del territorio. Il confronto sarà aperto alle istituzioni locali, alla Città Metropolitana, alle amministrazioni comunali, alla Regione Siciliana, ai rappresentanti della deputazione regionale e nazionale, agli enti competenti, alle università, alle organizzazioni economiche e sociali e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L’iniziativa si inserisce nel percorso del Patto dei 108, che punta a coinvolgere l’intera provincia nella definizione di una strategia condivisa per migliorare i collegamenti aeroportuali e valutare concretamente le prospettive di una nuova infrastruttura nel Messinese.