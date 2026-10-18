Viola, il PalaCalafiore resta tabù. Orzinuovi passa a Reggio Calabria: secondo ko casalingo per i reggini

Una Viola che in trasferta ha già dimostrato di essere avversaria tosta, combattiva, e capace di sbancare Treviglio e San Vendemiano, ma che in casa ha perso malamente contro Fiorenzuola davanti al pubblico amico del PalaCalafiore. E quindi, in una regular season fatta di mini-obiettivi, la sfida di domenica pomeriggio fra Viola e Orzinuovi ha come parola d’ordine: vittoria casalinga. Neroarancio a caccia del successo fra le mura del Pentimele contro una delle squadre più quotate del torneo. Vittoria però ancora rimandata.
Inizio shock con 9 punti di parziale, poi i reggini ritornano in partita. Primo quarto chiuso sotto 11-15, primo tempo chiuso avanti 38-35. I neroarancio trovano punti con Markovic (18, best scorer dei suoi) e con Love che dura, purtroppo, solo un tempo. Nella ripresa Orzinuovi, trascinata da un clamoroso Piccone da 29 punti (7/11 da 3) riesce a rimontare e prendere il vantaggio che nel quarto finale, complice qualche forzatura di troppo in attacco e qualche scelta rivedibile, la Viola non riesce a ricucire. Finisce 68-73.
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Fine 4° QT - Viola sconfitta 68-73
Ultimi 10 minuti di gioco. Quattro falli per Daniel Love che deve accomodarsi in panchina. Tripla di Piccone (52-57). Markovic realizza dalla media (54-57). Ancora Markovic (56-57). Stefani schiaccia (56-59). Tripla di Taflaj! (59-59). Due liberi per Zilli (59-61). Tripla di Piccone, 6/9 da 3, 24 punti totali (59-64). Capitan Romeo fa 2/2 dalla lunetta (61-64). Zilli realizza (61-66). Tripla di Taflaj che tiene la Viola a contatto! (64-66).
Piccone si inventa una magata con aiuto di tabellone e ferro (64-68). Donadoni si alza dalla media, 2 punti! (66-68). Mancano 3 minuti. Bedetti realizza (66-70). Qualche errore di troppo di Love, coach Carrea lo fa sedere in panchina per Markovic. Piccone pazzesco, altra tripla (66-73). Mancano 69 secondi. Donadoni realizza velocemente, il cronometro è nemico dei reggini (68-73). Tripla di Taflaj! No! Ha pestato la linea! Mancano 23 secondi. Viola costretta al fallo sistematico: Zilli fa 0/2. C’è ancora speranza, ma mancano solo 12 secondi. Neroarancio in bonus, ospiti a 4 falli di squadra. Timeout.
Romeo attende troppo in rimessa. Fischia l’arbitro e palla agli ospiti. Cacace fa 0/2 dalla lunetta, ma la Viola spreca un altro pallone, utile al più per la differenza canestri. Finisce 68-73.
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Fine 3° QT - Viola sotto 52-54
Si torna sul parquet per il secondo tempo. Taflaj in lunetta: 2/2 (39-35). Cacace da sotto (39-37). Oxilia per la parità (39-39). Due per Taflaj (41-39). Love realizza dalla media (43-39). Oxilia realizza (43-41). Due punti per Romeo (45-41). Piccone fa 1/2 dalla lunetta (45-42). Romeo colpisce da 3!!! (48-42). Cacace fa 1/2 (48-42). Fallo incredibile chiamato a Marini in vantaggio a rimbalzo. Oxilia fa 2/2 (48-45). Tripla di Piccone per la parità, la Viola chiama timeout (48-48).
Bella giocata di Markovic che si prende un fallo su tiro: il primo libero lo sputa fuori il ferro, il secondo è dentro (49-48). Cacace in lunetta: 2/2, torna avanti Orzinuovi (49-50). Cacace in lunetta: 2/2 (49-51). Piccone da 3 (49-54). Tripla di Markovic sulla sirena!!! (52-54).
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Fine 2° QT - Viola avanti 38-35
Si ritorna sul parquet per i secondi 10 minuti di gioco. Markovic dalla media (13-15). Tecnico a coach Carrea, gliel’aveva promesso l’arbitro, ma è una chiamata esagerata, per un fallo dubbio di Love a centrocampo. Piccone sbaglia. Erroraccio di Diouf che esce in ritardo sulla tripla di Piccone e lo abbatte: canestro e fallo, Piccone chiude il gioco da 4 punti (13-19). Diouf si fa perdonare con 2 punti dall’altra parte (15-19). Tripla di Romeo! (18-19).
Antisportivo su Love in transizione, 1/2 dalla lunetta (19-19). Tripla di Markovic, Orzinuovi chiama timeout (22-19). Piccone in lunetta: 2/2 (22-21). Zilli da sotto, risponde Love con una magia dall’altra parte (24-23). Tripla di Bedetti (24-26). Taflaj per la parità (26-26). Markovic realizza un libero (27-26). Risponde con 2 punti Oxilia (27-28). Romeo in lunetta per la Viola: 2/2 (29-29). Bedetti con il long-two (29-31). Markovic subisce fallo, sfiora il gioco da 3 punti, deve accontentarsi di due liberi che realizza (31-31).
Capitan Romeo gioca a un ritmo diverso! Sbaglia la tripla, va per primo a rimbalzo, brucia mezza difesa in penetrazione e ne appoggia 2 (33-31). Buon lavoro in post di Abati Tourè, 2 punti (35-31). Minoli va in lunetta, tutte e 2 le squadre sono in bonus: 2/2 (35-33). Gran recupero di Marini che finisce dritto contro la panchina fra gli applausi del PalaCalafiore (tutto ok, nessun problema per lui) e la Viola si prende un fallo con Calvellini che fa 2/2 (37-33).
Stefani realizza (37-35). Donadoni in lunetta a 22 secondi dalla fine del primo tempo: 1/2 (38-35). Grande difesa di Abati Tourè, Orzinuovi perde palla. Mancano due secondi, si può disegnare lo “schema” classico di queste situazioni: palla per la tripla di Calvellini da centrocampo in buzzer beater, gli è successo già 2 volte… chissà. Coach Carrea chiama anche timeout. Succede proprio questo: ma Calvellini, da centrocampo, prende il vetro. Finisce 38-35 il primo tempo.
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Fine 1° QT - Viola sotto 11-15
Inizia la partita. Coach Carrea schiera il quintetto base: Romeo, Love, Donadoni, Taflaj e Diouf. Primi due per Zilli da sotto (0-2). Piccone si alza dalla media, altri 2 (0-4). Bedetti realizza, Orzinuovi è già a quota 6 (0-6). Tripla di Piccone, Carrea deve chiamare Timeout e andare a chiamare i suoi che sono rimasti negli spogliatoi (0-9). Possesso complicato per la Viola, la risolve Donadoni dalla media sulla sirena (2-9). Oxilia in lunetta: 1/2 (2-10).
Prende la moto Love: sgasata da campo a campo, canestro e fallo, libero extra dentro (5-10). Sale di intensità la difesa della Viola, Orzinuovi perde palla. Donadoni bene in penetrazione, con contatto (7-10). Match fermo per infortunio di Venturoli, perde sangue dalla bocca dopo un contatto in difesa. Il ragazzo si rialza fra gli applausi e va negli spogliatoi per la medicazione. Intanto è fallo per la Viola: Marini fa 2/2 (9-10). Entra la second unit, molto più sbarazzina: buon giro palla che porta Markovic alla realizzazione dalla media (11-10). Schiacci a 2 mani Stefani, torna a segnare Orzinuovi (11-12). Cacace lasciato solo, tripla (11-15). Fine primo quarto.