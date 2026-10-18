Viola, il PalaCalafiore resta tabù. Orzinuovi passa a Reggio Calabria: secondo ko casalingo per i reggini

Una Viola che in trasferta ha già dimostrato di essere avversaria tosta, combattiva, e capace di sbancare Treviglio e San Vendemiano, ma che in casa ha perso malamente contro Fiorenzuola davanti al pubblico amico del PalaCalafiore. E quindi, in una regular season fatta di mini-obiettivi, la sfida di domenica pomeriggio fra Viola e Orzinuovi ha come parola d’ordine: vittoria casalinga. Neroarancio a caccia del successo fra le mura del Pentimele contro una delle squadre più quotate del torneo. Vittoria però ancora rimandata.

Inizio shock con 9 punti di parziale, poi i reggini ritornano in partita. Primo quarto chiuso sotto 11-15, primo tempo chiuso avanti 38-35. I neroarancio trovano punti con Markovic (18, best scorer dei suoi) e con Love che dura, purtroppo, solo un tempo. Nella ripresa Orzinuovi, trascinata da un clamoroso Piccone da 29 punti (7/11 da 3) riesce a rimontare e prendere il vantaggio che nel quarto finale, complice qualche forzatura di troppo in attacco e qualche scelta rivedibile, la Viola non riesce a ricucire. Finisce 68-73.