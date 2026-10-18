Risultati Serie B Nazionale 4ª Giornata: Viola ko in casa, male le siciliane, bagarre in classifica!

PalaCalafiore ancora tabù per la Viola, sconfitta in casa da Orzinuovi. Secondo passo falso su due fra le mura amiche di Pentimele per i reggini. Male le siciliane in trasferta: nell’anticipo di mezzogiorno, la Sangiorgese ferma Agrigento ottenendo i primi 2 punti della stagione; Treviglio ne fa 100 all’Orlandina. Rinviata al 28 ottobre Omegna-Piazza Armerina a causa delle difficoltà degli ospiti per quanto riguarda gli spostamenti aerei.

Davanti scappano Brescia e Ferrara, vincitrici rispettivamente su Desio e Fiorenzuola, appaiate in vetta a punteggio pieno. Dietro, Orzinuovi e Lumezzane a 6 punti. Poi maxi gruppone a 4 tra Playoff e Playout. È ancora lunghissima, ma già arrivano i primi segnali su quella che potrebbe essere la stagione che ci attende.

Risultati Serie B Nazionale 4ª Giornata

Sabato 17 ottobre

21:00

Omegna-Piazza Armerina rinviata al 28 ottobre

Domenica 18 ottobre

Ore 12:00

Sangiorgese-Agrigento 78-76

Ore 17:00

Viola-Orzinuovi 68-73

Treviglio-Capo d’Orlando 100-77

Brescia-Desio 80-62

Ferrara-Fiorenzuola 63-61

Imola-Legnano 55-50

Lumezzane-Vicenza 71-65

Piacenza-San Vendemiano 77-81

Classifica Serie B Nazionale Girone A

Brescia 8 Ferrara 8 Orzinuovi 6 Lumezzane 6 Viola 4 Legnano 4 Imola 4 Agrigento 4 Treviglio 4 San Vendemiano 4 Desio 4 Capo d’Orlando 4 Piacenza 4 Piazza Armerina 2* Fiorenzuola 2 Sangiorgese 2 Omegna 0* Vicenza 0

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 5ª Giornata

Sabato 24 ottobre

Ore 18:00

Desio-Treviglio

Ore 20:30

Legnano-Brescia

Ore 21:00

Omegna-Viola

Domenica 25 ottobre

Ore 17:30

Orzinuovi-Capo d’Orlando

Ore 18:00

Agrigento-Lumezzane

Fiorenzuola-Piacenza

Piazza Armerina-Ferrara

San Vendemiano-Sangiorgese

Vicenza-Imola