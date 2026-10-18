Risultati Serie B Nazionale 4ª Giornata: Viola ko in casa, male le siciliane, bagarre in classifica!

I risultati della 4ª Giornata di Serie B Nazionale e la nuova classifica: Viola ancora ko in casa, male le siciliane, davanti scappano Brescia e Ferrara

Daniel Love
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

PalaCalafiore ancora tabù per la Viola, sconfitta in casa da Orzinuovi. Secondo passo falso su due fra le mura amiche di Pentimele per i reggini. Male le siciliane in trasferta: nell’anticipo di mezzogiorno, la Sangiorgese ferma Agrigento ottenendo i primi 2 punti della stagione; Treviglio ne fa 100 all’Orlandina. Rinviata al 28 ottobre Omegna-Piazza Armerina a causa delle difficoltà degli ospiti per quanto riguarda gli spostamenti aerei.

Davanti scappano Brescia e Ferrara, vincitrici rispettivamente su Desio e Fiorenzuola, appaiate in vetta a punteggio pieno. Dietro, Orzinuovi e Lumezzane a 6 punti. Poi maxi gruppone a 4 tra Playoff e Playout. È ancora lunghissima, ma già arrivano i  primi segnali su quella che potrebbe essere la stagione che ci attende.

Risultati Serie B Nazionale 4ª Giornata

Sabato 17 ottobre

21:00

Omegna-Piazza Armerina rinviata al 28 ottobre

Domenica 18 ottobre

Ore 12:00

Sangiorgese-Agrigento 78-76

Ore 17:00

Viola-Orzinuovi 68-73
Treviglio-Capo d’Orlando 100-77
Brescia-Desio 80-62
Ferrara-Fiorenzuola 63-61
Imola-Legnano 55-50
Lumezzane-Vicenza 71-65
Piacenza-San Vendemiano 77-81

Classifica Serie B Nazionale Girone A

  1. Brescia 8
  2. Ferrara 8
  3. Orzinuovi 6
  4. Lumezzane 6
  5. Viola 4
  6. Legnano 4
  7. Imola 4
  8. Agrigento 4
  9. Treviglio 4
  10. San Vendemiano 4
  11. Desio 4
  12. Capo d’Orlando 4
  13. Piacenza 4
  14. Piazza Armerina 2*
  15. Fiorenzuola 2
  16. Sangiorgese 2
  17. Omegna 0*
  18. Vicenza 0

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 5ª Giornata

Sabato 24 ottobre

Ore 18:00

Desio-Treviglio

Ore 20:30

Legnano-Brescia

Ore 21:00

Omegna-Viola

Domenica 25 ottobre

Ore 17:30

Orzinuovi-Capo d’Orlando

Ore 18:00

Agrigento-Lumezzane
Fiorenzuola-Piacenza
Piazza Armerina-Ferrara
San Vendemiano-Sangiorgese
Vicenza-Imola

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google