La Viola perde contro Orzinuovi, Carrea: “nei finali di partita ci manca ancora qualcosa”

Viola sconfitta in casa 68-73 da Orzinuovi, secondo ko casalingo per i reggini che hanno vinto, fin qui, soltanto in trasferta. Coach Carrea, nel post partita, ha analizzato così la gara: “abbiamo fatto una partita, al netto dei primi 2-3 minuti in cui abbiamo fatto fatica a rompere il ghiaccio per eccesso di desiderio di essere impattanti, poi abbiamo giocato un’ottima gara, controllando il gioco contro una squadra di altissimo livello individuale e collettivo. Abbiamo giocato una partita di grande solidità e competenza tecnica. I ragazzi sono stati bravi a mettere in campo quello che avevamo pensato per essere competitivi oggi. Nei finali ci manca ancora qualcosa, fa parte di un processo. Siamo riusciti a essere competitivi contro una delle più forti del campionato”.

Sull’intensità del finale, il coach ha poi chiarito: “abbiamo vinto nettamente a rimbalzo 43-33, nell’ultimo quarto abbiamo perso. Qui c’è da capire che non basta l’energia dei primi 3 quarti per andare a prendere quelle palle lì nel quarto. In attacco, in questa lega, mi sembra di capire che le squadre cambiano per essere aggressive, lo fanno tutti, bisogna giocare in maniera furba e consapevole che succederà quello e che per essere efficienti bisogna fare la cosa giusta“.