Viola-Fiorenzuola, 1° QT: finalmente l’esordio al PalaCalafiore, si comincia!

Dopo l’esordio esterno con vittoria a Treviglio, la Viola abbraccia il pubblico reggino nella seconda gara della stagione, la prima al PalaCalafiore, contro Fiorenzuola che all’esordio ha perso 91-94 contro Desio. Una gara che servirà, in primis, a prendere contatto con il tifo neroarancio e a vedere quanto può spostare anche in B Nazionale; in secondo luogo, arriveranno importanti indicazioni per coach Carrea dal punto di vista tattico e dall’amalgama del gruppo. StrettoWeb seguirà Viola-Fiorenzuola con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle in diretta dal PalaCalafiore.

AGGIORNAMENTI 1° QT Squadre in campo, si comincia! Coach Carrea schiera: capitan Romeo, Love, Donadoni, Taflaj e Diouf . Primi 2 per Taflaj dalla media (2-0). Pareggia i conti Cecchinato (2-2). Ambrosetti dalla media (2-4). Gran stoppata di Love su Cecchinato: si attacca all’uomo in penetrazione e lo cancella a mano aperta. Tanti errori da sotto, anche sfortunati, per fortuna che c’è Diouf a correggere con il tap-in (4-4). De Zardo realizza (4-6). Grande lettura di Love sulla linea di passaggio, transizione e 2 punti (6-6). Un po’ di frenesia in casa Viola, c’è anche la comprensibile emozione della prima in casa. Giocata pregevole di Fiorenzuola, assist dietro la schiena per Biorac che riceve e schiaccia con la bimane (6-8). Mazburss in tap-in (6-10). Niente floater in penetrazione per Clark (oggi bendato), abile però a sporcare subito un pallone e riguadagnare il possesso. Subito dopo assist per la tripla di Taflaj (9-10).

Consegnata una targa al dott. Calafiore Prima della partita una rapida e sobria consegna di una targata in onore del dott. Gianni Calafiore, da 50 anni al servizio della Viola!