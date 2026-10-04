Risultati 2ª Giornata Serie B Nazionale: Viola sconfitta in casa, siciliane ko, Brescia è già prima | CLASSIFICA

I risultati della 2ª Giornata di Serie B Nazionale e la nuova classifica: Viola sconfitta in casa da Fiorenzuola, ko anche Agrigento e Capo d'Orlando. Brescia è già prima

Celis Taflaj
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Prima amara al PalaCalafiore. Viola sconfitta all’esordio al PalaCalafiore contro Fiorenzuola. Vittorie per BresciaFerrara che si prendono la testa della classifica battendo Agrigento e Capo d’Orlando. Successi per Lumezzane, Piacenza e Treviglio. Negli anticipi del sabato Desio ha superato Piazza Armerina, vittoria casalinga per Imola su San Vendemiano (prossima avversaria della Viola) e successo esterno di Orzinuovi su Omegna.

Risultati 2ª Giornata Serie B Nazionale Girone A

Sabato 3 ottobre

Ore 17:00

Desio-Piazza Armerina 78-72

Ore 20:30

Imola-San Vendemiano 61-59

Ore 21:00

Omegna-Orzinuovi 66-86

Domenica 4 ottobre

Ore 18:00

Brescia-Agrigento 85-71
Ferrara-Capo d’Orlando 76-70
Lumezzane-Legnano 57-54
Piacenza-Vicenza 91-59
Viola Reggio Calabria-Fiorenzuola 63-76
Sangiorgese-Treviglio 73-80

Classifica Serie B Nazionale Girone A

  1. Brescia 4
  2. Ferrara 4
  3. Desio 4
  4. Agrigento 2
  5. Capo d’Orlando 2
  6. Fiorenzuola 2
  7. Legnano 2
  8. Viola 2
  9. Lumezzane 2
  10. Imola 2
  11. Orzinuovi 2
  12. San Vendemiano 2
  13. Piacenza 2
  14. Treviglio 2
  15. Piazza Armerina 0*
  16. Sangiorgese 0*
  17. Omegna 0
  18. Vicenza 0

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A, le partite della 3ª Giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 17:00

Piazza Armerina-Piacenza

Ore 18:00

Agrigento-Omegna
Capo d’Orlando-Sangiorgese
Fiorenzuola-Brescia
Legnano-Desio
Ozinuovi-Imola
San Vendemiano-Viola Reggio Calabria
Treviglio-Lumezzane
Vicenza-Ferrara

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