Risultati 2ª Giornata Serie B Nazionale: Viola sconfitta in casa, siciliane ko, Brescia è già prima | CLASSIFICA

Prima amara al PalaCalafiore. Viola sconfitta all’esordio al PalaCalafiore contro Fiorenzuola. Vittorie per Brescia e Ferrara che si prendono la testa della classifica battendo Agrigento e Capo d’Orlando. Successi per Lumezzane, Piacenza e Treviglio. Negli anticipi del sabato Desio ha superato Piazza Armerina, vittoria casalinga per Imola su San Vendemiano (prossima avversaria della Viola) e successo esterno di Orzinuovi su Omegna.

Risultati 2ª Giornata Serie B Nazionale Girone A

Sabato 3 ottobre

Ore 17:00

Desio-Piazza Armerina 78-72

Ore 20:30

Imola-San Vendemiano 61-59

Ore 21:00

Omegna-Orzinuovi 66-86

Domenica 4 ottobre

Ore 18:00

Brescia-Agrigento 85-71

Ferrara-Capo d’Orlando 76-70

Lumezzane-Legnano 57-54

Piacenza-Vicenza 91-59

Viola Reggio Calabria-Fiorenzuola 63-76

Sangiorgese-Treviglio 73-80

Classifica Serie B Nazionale Girone A

Brescia 4 Ferrara 4 Desio 4 Agrigento 2 Capo d’Orlando 2 Fiorenzuola 2 Legnano 2 Viola 2 Lumezzane 2 Imola 2 Orzinuovi 2 San Vendemiano 2 Piacenza 2 Treviglio 2 Piazza Armerina 0* Sangiorgese 0* Omegna 0 Vicenza 0

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A, le partite della 3ª Giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 17:00

Piazza Armerina-Piacenza

Ore 18:00

Agrigento-Omegna

Capo d’Orlando-Sangiorgese

Fiorenzuola-Brescia

Legnano-Desio

Ozinuovi-Imola

San Vendemiano-Viola Reggio Calabria

Treviglio-Lumezzane

Vicenza-Ferrara