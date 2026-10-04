Risultati 2ª Giornata Serie B Nazionale: Viola sconfitta in casa, siciliane ko, Brescia è già prima | CLASSIFICA

Prima amara al PalaCalafiore. Viola sconfitta all’esordio al PalaCalafiore contro Fiorenzuola. Vittorie per Brescia e Ferrara che si prendono la testa della classifica battendo Agrigento e Capo d’Orlando. Successi per Lumezzane, Piacenza e Treviglio. Negli anticipi del sabato Desio ha superato Piazza Armerina, vittoria casalinga per Imola su San Vendemiano (prossima avversaria della Viola) e successo esterno di Orzinuovi su Omegna.
Risultati 2ª Giornata Serie B Nazionale Girone A
Sabato 3 ottobre
Ore 17:00
Desio-Piazza Armerina 78-72
Ore 20:30
Imola-San Vendemiano 61-59
Ore 21:00
Omegna-Orzinuovi 66-86
Domenica 4 ottobre
Ore 18:00
Brescia-Agrigento 85-71
Ferrara-Capo d’Orlando 76-70
Lumezzane-Legnano 57-54
Piacenza-Vicenza 91-59
Viola Reggio Calabria-Fiorenzuola 63-76
Sangiorgese-Treviglio 73-80
Classifica Serie B Nazionale Girone A
- Brescia 4
- Ferrara 4
- Desio 4
- Agrigento 2
- Capo d’Orlando 2
- Fiorenzuola 2
- Legnano 2
- Viola 2
- Lumezzane 2
- Imola 2
- Orzinuovi 2
- San Vendemiano 2
- Piacenza 2
- Treviglio 2
- Piazza Armerina 0*
- Sangiorgese 0*
- Omegna 0
- Vicenza 0
* Una partita in meno
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A, le partite della 3ª Giornata
Domenica 11 ottobre
Ore 17:00
Piazza Armerina-Piacenza
Ore 18:00
Agrigento-Omegna
Capo d’Orlando-Sangiorgese
Fiorenzuola-Brescia
Legnano-Desio
Ozinuovi-Imola
San Vendemiano-Viola Reggio Calabria
Treviglio-Lumezzane
Vicenza-Ferrara