Trapani-Reggina, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Trapani–Reggina è il testa-coda della 6ª giornata del girone I di Serie D. L’ultima, con la zavorra del -4 e i primi tre punti conquistati solo lo scorso weekend, contro la prima, a punteggio pieno grazie alle cinque vittorie su cinque. Non ci sarà pubblico, si giocherà a porte chiuse alle ore 15.30 e il teatro della sfida è Capaci, a Palermo. Da inizio stagione la squadra granata non gioca nel proprio territorio, a causa dei problemi tra la società e il proprietario dell’impianto, il Libero Consorzio Comunale di Trapani. Problemi che hanno portato il Presidente Valerio Antonini a “trasferire” la squadra in altra Provincia. Le porte chiuse, invece, sono legate a questione di sicurezza – per le tensioni tra il patron e la tifoseria – nonché all’inadeguatezza degli impianti, che non consentono la disputa di match di Serie D in presenza di pubblico.

Non potendo guardare nessuno la partita dal vivo, eccetto gli addetti ai lavori, i tifosi saranno costretti a seguire la sfida dalla tv. A consentire la trasmissione della sfida, in forma gratuita, sarà Reggio Tv, che anche per questa stagione – la quarta di fila – ha acquisito i diritti per la visione delle partite. La società, tra l’altro, potrà rendere disponibile su Reggina Channel il segnale audiovisivo delle gare in trasferta degli amaranto ricomprese nel pacchetto di diritti acquisito da Reggio Tv. Questo significa che la partita potrà essere visibile anche su Reggina Channel, la nuova piattaforma del club.

Reggina-Licata, la diretta live testuale su StrettoWeb con tutti gli aggiornamenti

Per chi non potrà assistere alla partita in streaming, e non vuole comunque perdersi gli aggiornamenti, ci sarà anche la diretta live testuale su StrettoWeb. Il racconto della partita, con tutte le informazioni sulla gara, inizierà a partire dalle formazioni ufficiali, poi ci sarà spazio per la cronaca minuto per minuto del match e per gli aggiornamenti in tempo reale su azioni, occasioni, gol ed episodi principali. Al termine della partita, le pagelle della Reggina, le dichiarazioni del post partita e i risultati di giornata.