Trapani-Reggina senza tifosi: si giocherà a porte chiuse. I motivi della decisione

Trapani-Reggina si giocherà senza tifosi. Non a Trapani, ma a Capaci (Palermo), non alle 15 ma alle ore 15.30 e a porte chiuse. La decisione ricalca quella delle precedenti sfide interne dei granata, giocate però tutte fuori dal territorio cittadino. A comunicarlo è la Reggina. “Così come disposto dalla Prefettura di Palermo, in occasione della gara Trapani-Reggina, in programma domenica 4 ottobre al ‘Cardinale’ di Capaci con calcio d’inizio alle ore 15:30, verranno adottate le seguenti prescrizioni. ‘Divieto di vendita dei tagliandi d’ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo e contestuale disputa dell’incontro a porte chiuse in assenza di pubblico'”.

Per questioni di sicurezza e ordine pubblico, a causa delle tensioni interne tra il Presidente Valerio Antonini e la tifoseria, ma anche per l’inadeguatezza degli impianti sportivi, non idonei per far disputare un match di Serie D in presenza di pubblico, il Trapani sta giocando le partite interne fuori dalla città, senza i tifosi propri e senza quelli ospiti. Tutto questo ha penalizzato oltremodo la squadra, che in cinque gare ha vinto solo l’ultima, perdendo le precedenti e non azzerando la zavorra dei sette punti di penalizzazione, intanto diventati quattro. Sul fronte amaranto, gran peccato, per i tifosi della Reggina, che avrebbero potuto alimentare l’entusiasmo di queste prime settimane andando a riempire anche i gradoni dello stadio ospitante.