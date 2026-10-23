Terremoto magnitudo 5.5 nel Tirreno, allerta maremoto arancione in Sicilia: scuole evacuate e Protezione Civile mobilitata

Allerta maremoto arancione in Sicilia dopo il forte terremoto di magnitudo 5.5 registrato alle ore 12:19 di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, nel Tirreno Meridionale. La scossa, caratterizzata da un ipocentro particolarmente superficiale, a circa 5 chilometri di profondità, ha fatto scattare le procedure di emergenza del sistema nazionale di allertamento per i maremoti, il SiAM, che ha diramato un’allerta di livello arancione (Advisory) per le zone costiere esposte. La Protezione Civile della Regione Siciliana ha immediatamente innalzato il livello di attenzione, disponendo la piena operatività delle strutture territoriali e l’attivazione delle misure precauzionali nei Comuni interessati. In diverse località sono state avviate evacuazioni cautelative delle scuole, mentre i volontari sono impegnati nell’assistenza alla popolazione e nel controllo delle aree considerate più esposte.

Terremoto nel Tirreno Meridionale, allerta tsunami arancione: cosa significa

Il terremoto delle 12:19 si inserisce in una sequenza sismica in corso nel Tirreno Meridionale. La magnitudo 5.5 e la profondità di circa 5 chilometri rappresentano due parametri importanti per valutare le caratteristiche dell’evento e i possibili effetti nelle aree circostanti. A seguito del sisma, il Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da terremoti nel Mar Mediterraneo (SiAM) ha attivato il livello arancione, definito Advisory, per le coste interessate.

Si tratta di un’allerta che richiede particolare attenzione nelle zone prossime al mare. Un eventuale maremoto non si manifesta necessariamente attraverso onde gigantesche: possono verificarsi anche variazioni anomale del livello del mare e correnti intense, potenzialmente pericolose soprattutto lungo le spiagge, nei porti e nelle aree costiere più basse. L’attivazione dell’allerta non equivale alla conferma che uno tsunami abbia già raggiunto la costa, ma indica la necessità di adottare tempestivamente le misure di protezione previste dalle autorità.

Protezione Civile Sicilia in stato di allerta: Salvo Cocina dispone la pronta operatività

Il dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ingegnere Salvo Cocina, ha disposto l’immediato stato di allerta e la pronta operatività per i Comuni coinvolti e per le strutture operative regionali. Cocina mantiene un contatto costante con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e con i prefetti di Palermo e Messina, con i quali sono in corso le procedure di convocazione dei rispettivi Centri Coordinamento Soccorsi (CCS). L’obiettivo è garantire il coordinamento tra amministrazioni locali, Prefetture, strutture di Protezione Civile e organizzazioni di volontariato, assicurando una risposta tempestiva alle eventuali criticità provocate dal terremoto e dal rischio maremoto.

Scuole evacuate e verifiche sugli edifici dopo il terremoto

Tra le prime misure attivate figurano le evacuazioni precauzionali degli istituti scolastici in diversi Comuni siciliani, con il supporto delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile. Parallelamente sono stati disposti sopralluoghi urgenti sugli edifici pubblici e sulle infrastrutture essenziali, per individuare eventuali situazioni di rischio e accertare le condizioni di sicurezza delle strutture. Particolare attenzione viene riservata anche alle aree maggiormente esposte al possibile rischio tsunami, dove sono stati previsti presidi e attività di vigilanza. Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) risultano già operative sul territorio, sia per assistere la popolazione sia per contribuire al monitoraggio delle zone più critiche.

Terremoto in Sicilia, controlli e ricognizione dei danni nelle province di Palermo e Messina

La Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) e i servizi provinciali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile stanno svolgendo un’attività continua di ricognizione delle eventuali conseguenze del terremoto. Dalle prime verifiche telefoniche effettuate dalla Sala Operativa emerge un quadro territoriale che coinvolge numerosi Comuni delle province di Palermo e Messina.

Nel Palermitano, le località inserite nella ricognizione sono Palermo, Bagheria, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caltavuturo, Carini, Campofelice di Roccella, Cefalù, Corleone, Ficarazzi, Geraci Siculo, Gratteri, Montelepre, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina e Trabia. Nella provincia di Messina risultano interessate dalle verifiche Galati Mamertino, Leni, Lipari con particolare riferimento all’isola di Filicudi, Patti, Sant’Angelo di Brolo e Saponara. È importante precisare che l’inserimento di un Comune nella ricognizione non significa necessariamente che siano stati riscontrati danni. L’elenco riguarda le località coinvolte nelle attività di contatto e monitoraggio effettuate dalla Protezione Civile.

Allerta maremoto in Sicilia: cosa devono fare i cittadini nelle zone costiere

Con l’attivazione dell’allerta arancione per rischio maremoto, è fondamentale rispettare le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle località affacciate sul Tirreno. Chi si trova nelle aree costiere esposte deve evitare di avvicinarsi al mare, alle spiagge, alle banchine portuali e ai lungomare. In presenza di indicazioni di evacuazione, occorre raggiungere tempestivamente le zone sicure individuate dai piani comunali di Protezione Civile, preferibilmente aree elevate o più interne rispetto alla costa.

Non bisogna avvicinarsi al mare per osservare eventuali onde anomale, né considerare un temporaneo abbassamento del livello dell’acqua come un segnale di sicurezza. Anche dopo una prima oscillazione possono verificarsi ulteriori variazioni del livello marino e correnti pericolose. È altrettanto importante non rientrare nelle zone evacuate fino a quando le autorità non avranno comunicato la cessazione del pericolo.

Terremoto e allerta maremoto, monitoraggio continuo della Protezione Civile

La situazione rimane sotto osservazione da parte della Protezione Civile regionale, che attraverso la SORIS e le strutture provinciali prosegue le verifiche sulle condizioni del territorio e sulle eventuali criticità. Le priorità riguardano la sicurezza della popolazione, il controllo delle strutture pubbliche, il presidio delle zone costiere e il coordinamento delle attività di assistenza. Le successive comunicazioni ufficiali permetteranno di conoscere l’evoluzione dell’allerta maremoto arancione, l’esito dei sopralluoghi e le eventuali ulteriori disposizioni per i Comuni interessati dal terremoto di magnitudo 5.5 nel Tirreno Meridionale.