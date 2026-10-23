Terremoto in Calabria, allerta maremoto a Reggio Calabria: l’avviso della Protezione Civile, lontani dalle coste fino alle 17

Allerta maremoto in Calabria dopo il forte terremoto di magnitudo 5.5 registrato oggi, venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 12:19 nel Mar Tirreno. A seguito della scossa, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha diramato un’allerta maremoto di livello verde per la regione. A comunicarlo è la Protezione Civile Comunale di Reggio Calabria, che ha diffuso un avviso rivolto alla popolazione con precise indicazioni precauzionali. L’amministrazione comunale invita i cittadini a non sostare sulle spiagge, in mare o sul lungomare e a mantenersi lontani dalle zone immediatamente vicine alla costa fino alle ore 17:00 di oggi. Una raccomandazione adottata in via precauzionale dopo il movimento sismico che ha interessato il Tirreno.

Allerta maremoto a Reggio Calabria: cosa prevede l’avviso della Protezione Civile

La comunicazione della Protezione Civile di Reggio Calabria richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare alcune semplici ma importanti misure di prudenza nelle ore successive alla scossa. In particolare, viene chiesto alla popolazione di evitare le spiagge e il lungomare, di non entrare in acqua e di allontanarsi dalle aree più prossime alla costa fino alle 17:00 di venerdì 23 ottobre. Le indicazioni interessano quindi anche chi intende passeggiare lungo il litorale o trattenersi nelle immediate vicinanze del mare. L’obiettivo è ridurre l’esposizione delle persone a eventuali fenomeni anomali del moto ondoso, in attesa dei successivi aggiornamenti delle autorità competenti.

Terremoto nel Tirreno e rischio maremoto: perché è importante non avvicinarsi al mare

L’avviso arriva dopo il terremoto delle 12:19, avvertito distintamente in diverse zone della Calabria e della Sicilia. In seguito a un evento sismico in mare, i sistemi di monitoraggio possono attivare specifiche procedure di valutazione del possibile rischio di maremoto o tsunami. Non tutti i terremoti sottomarini generano un maremoto: perché ciò avvenga devono verificarsi determinate condizioni, tra cui uno spostamento significativo della massa d’acqua.

Un eventuale maremoto, inoltre, non deve essere immaginato necessariamente come un’unica grande onda. Può manifestarsi anche attraverso variazioni anomale del livello del mare e correnti particolarmente intense, pericolose soprattutto nelle aree portuali e lungo le coste. Per questo motivo è fondamentale seguire le raccomandazioni della Protezione Civile, anche quando non si osservano fenomeni evidenti sulla superficie del mare.

Reggio Calabria, precauzioni in vigore fino alle 17:00 di oggi

L’indicazione temporale comunicata dalla Protezione Civile Comunale è precisa: i cittadini sono invitati a mantenersi lontani dalle zone costiere fino alle ore 17:00 di oggi, venerdì 23 ottobre. La comunicazione ha carattere precauzionale e non deve essere interpretata come una conferma dell’arrivo di onde anomale sulla costa reggina. La popolazione è invitata a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile, che potranno fornire ulteriori indicazioni sull’evoluzione della situazione e sull’eventuale conclusione delle misure di cautela. La raccomandazione è quindi di evitare il mare, le spiagge e il lungomare di Reggio Calabria, rispettando le indicazioni delle autorità fino a nuove comunicazioni ufficiali.