Terremoto magnitudo 5.5 nel Tirreno, paura in Calabria e Sicilia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha fatto tremare Calabria e Sicilia nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Il sisma si è verificato alle ore 12:19, con epicentro localizzato nel Mar Tirreno Meridionale, nell’area delle Isole Eolie. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in numerose località delle due regioni, suscitando preoccupazione soprattutto per la durata dello scuotimento. La scossa ha interessato un’area geografica particolarmente estesa, raggiungendo anche territori relativamente lontani dalla zona epicentrale. Segnalazioni sono arrivate dalla provincia di Cosenza, compresa l’area urbana di Rende, e da diverse zone della Sicilia, dove il terremoto è stato percepito anche ad Agrigento.

Terremoto di magnitudo 5.5 nel Tirreno Meridionale: epicentro nell’area delle Eolie

Il terremoto delle 12:19 si è verificato nel settore meridionale del Mar Tirreno, un’area caratterizzata da una significativa attività sismica e dalla presenza di importanti strutture tettoniche sottomarine. La magnitudo 5.5 rappresenta un evento sismico rilevante, in grado di produrre oscillazioni chiaramente percepibili anche a notevole distanza dall’epicentro, a seconda della profondità e delle caratteristiche geologiche dei territori attraversati dalle onde sismiche. Particolare attenzione è rivolta alla profondità dell’ipocentro, un parametro fondamentale per comprendere come l’energia del terremoto si sia propagata fino alle coste calabresi e siciliane.

Scossa avvertita da Cosenza ad Agrigento: il terremoto scuote due regioni

Uno degli aspetti più significativi del sisma è la vasta estensione dell’area nella quale è stato avvertito. La scossa ha raggiunto diverse località della Calabria e della Sicilia, con segnalazioni anche da centri distanti dall’epicentro. A Cosenza e Rende il terremoto è stato percepito dalla popolazione, mentre in Sicilia il movimento sismico è stato segnalato anche nella città di Agrigento. La propagazione delle onde attraverso il sottosuolo può spiegare perché un evento con epicentro in mare sia avvertito in territori così distanti tra loro.

A rendere particolarmente impressionante l’evento è stata inoltre la durata delle oscillazioni. Le onde sismiche possono provocare movimenti prolungati negli edifici, soprattutto ai piani più elevati, aumentando la sensazione di instabilità avvertita dalle persone.

Terremoto nel Tirreno, una sequenza di scosse iniziata nei giorni scorsi

Il terremoto di oggi arriva in un contesto di intensa attività sismica nel Tirreno Meridionale. Negli ultimi giorni, infatti, la rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato diversi movimenti tellurici nella stessa vasta area geografica. Tra il 20 e il 21 ottobre erano state rilevate scosse di magnitudo 3.8 e 3.6. Giovedì 22 ottobre si è verificato un ulteriore terremoto di magnitudo 3.7, mentre nella notte di oggi, alle 02:10, un’altra scossa di magnitudo 3.4 è stata localizzata nel Tirreno Meridionale, a una profondità di circa 32 chilometri. Si tratta di una successione di eventi che conferma la dinamicità geologica del settore tirrenico. Per stabilire eventuali rapporti tra i diversi terremoti sono tuttavia necessarie specifiche analisi sismologiche.

Perché il Tirreno Meridionale è una zona ad alta attività sismica

Il Tirreno Meridionale rappresenta uno dei settori geologicamente più complessi del Mediterraneo. L’area è interessata da processi tettonici profondi legati all’evoluzione dell’Arco Calabro e alla convergenza tra le grandi placche che caratterizzano il bacino mediterraneo. La presenza delle Isole Eolie, con il loro sistema vulcanico, testimonia la complessità geodinamica della regione. È importante però distinguere l’attività vulcanica dai terremoti di origine tettonica: la vicinanza geografica non dimostra automaticamente che un evento sismico sia legato ai vulcani. La registrazione di più terremoti nell’arco di pochi giorni non consente inoltre di prevedere se si verificheranno altre scosse né quale potrà essere la loro intensità.

Terremoto in Calabria e Sicilia, attenzione agli aggiornamenti

Dopo la forte scossa di magnitudo 5.5, resta alta l’attenzione sull’evoluzione dell’attività sismica nel Tirreno Meridionale. In caso di nuove scosse è fondamentale seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali, evitando di utilizzare gli ascensori durante lo scuotimento e mantenendosi lontani da edifici che presentino eventuali danni strutturali. Per conoscere l’esatta localizzazione del sisma, la profondità e l’eventuale registrazione di ulteriori eventi, il riferimento scientifico è il portale dell’INGV, che pubblica i dati rilevati dalla rete sismica nazionale.