Reggio Calabria e Messina, una firma storica in mezzo allo Stretto: Cannizzaro e Basile uniscono le due città

Reggio Calabria e Messina compiono un nuovo passo verso una collaborazione istituzionale più stretta e concreta. Dopo anni di incontri, dichiarazioni d’intenti e iniziative simboliche, i sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile hanno avviato un confronto sulle prospettive comuni delle due città, con l’obiettivo di dare finalmente una forma istituzionale all’Area integrata dello Stretto. Dopo il primo incontro a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oggi il dialogo è proseguito a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina. Due appuntamenti ravvicinati che testimoniano la volontà delle amministrazioni di affrontare insieme questioni che riguardano entrambe le sponde. Il prossimo passaggio è già fissato: giovedì 15 ottobre le due giunte comunali si riuniranno congiuntamente a bordo di una nave, nel cuore dello Stretto di Messina, per sottoscrivere un documento sull’Area integrata da trasmettere al governo nazionale.

Cannizzaro e Basile, un dialogo concreto tra Reggio Calabria e Messina

Il confronto avviato dai due sindaci rappresenta un passaggio significativo nei rapporti tra le amministrazioni di Reggio Calabria e Messina. Per troppo tempo, la collaborazione tra le due città è stata al centro di iniziative e dichiarazioni che non sempre hanno trovato un seguito operativo. Oggi, invece, Cannizzaro e Basile stanno cercando di tradurre il dialogo istituzionale in atti concreti, individuando un percorso condiviso per rafforzare l’integrazione dello Stretto.

Un impegno che merita di essere riconosciuto, indipendentemente dalle appartenenze politiche. I due primi cittadini hanno scelto di confrontarsi su questioni che superano i confini amministrativi e che interessano direttamente le comunità calabresi e siciliane. Il passaggio da Palazzo Alvaro a Palazzo Zanca assume così un significato preciso: non due incontri isolati, ma le tappe di un confronto che punta a costruire una collaborazione stabile.

Perché tutto questo non è stato fatto prima?

Il percorso avviato dai sindaci solleva anche una riflessione sul passato. Perché Reggio Calabria e Messina non hanno costruito prima un dialogo istituzionale di questa portata? Le due città condividono una posizione geografica particolare, separate da pochi chilometri di mare e accomunate da numerose esigenze territoriali. Eppure, per anni, il dibattito sull’integrazione dello Stretto non ha prodotto una cornice istituzionale pienamente operativa. Non sono mancate cerimonie, incontri pubblici e occasioni per ribadire l’importanza della collaborazione.

Ma proprio il nuovo percorso intrapreso da Cannizzaro e Basile invita a interrogarsi su quanti di quegli appuntamenti abbiano generato risultati concreti e duraturi. Il rischio, in passato, è stato quello di fermarsi alle passerelle istituzionali, senza arrivare a decisioni capaci di incidere realmente sui rapporti tra le due sponde. Adesso l’obiettivo dichiarato è diverso: mettere nero su bianco una proposta comune e chiedere al governo nazionale di avviare il percorso necessario per formalizzare l’Area integrata dello Stretto.

Il 15 ottobre le due giunte si riuniranno su una nave in mezzo allo Stretto

Il momento centrale di questa nuova fase sarà la seduta congiunta delle giunte comunali di Reggio Calabria e Messina, prevista per giovedì 15 ottobre. La riunione si svolgerà a bordo di una nave, nelle acque dello Stretto, in una posizione simbolicamente equidistante dalle due città. La scelta del luogo vuole sottolineare il carattere condiviso dell’iniziativa, ma l’incontro non sarà soltanto una cerimonia. Durante la seduta, infatti, è prevista la firma di un documento dedicato all’Area integrata dello Stretto, che sarà successivamente trasmesso a Roma. Il documento rappresenterà un passaggio istituzionale del percorso avviato dalle due amministrazioni, con l’obiettivo di sollecitare un intervento del governo nazionale.