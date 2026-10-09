Messina e Reggio Calabria sempre più vicine, il piano di Basile e Cannizzaro: bus per l’aeroporto, nuovo pontile e svolta per l’Area dello Stretto | FOTO e VIDEO

Un collegamento diretto in autobus tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria, un nuovo pontile per facilitare gli spostamenti via mare, il potenziamento degli aliscafi e un’iniziativa istituzionale congiunta per dare finalmente attuazione all’Area integrata dello Stretto. Sono questi i principali obiettivi illustrati dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro, nel corso di una conferenza stampa a Messina. Il confronto, il secondo tra i due primi cittadini nell’arco di pochi giorni avvenuto a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, ha consentito di definire una serie di interventi per migliorare la mobilità tra le due sponde e rafforzare la collaborazione amministrativa.

Da dicembre un autobus diretto da Messina all’aeroporto di Reggio Calabria

Una delle principali novità riguarda la possibilità di raggiungere direttamente l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria partendo da Messina, attraverso un nuovo servizio di trasporto pubblico integrato. L’obiettivo annunciato dal sindaco Federico Basile è quello di attivare il collegamento già a partire da dicembre, grazie alla collaborazione con ATM. Il punto di partenza individuato è il Cavallotti, da dove i passeggeri potranno salire su un autobus diretto allo scalo reggino. Il servizio dovrebbe prevedere inizialmente almeno quattro corse giornaliere, offrendo un’alternativa ai collegamenti attualmente garantiti dagli aliscafi.

La proposta punta a semplificare gli spostamenti dei cittadini messinesi che utilizzano l’aeroporto di Reggio Calabria, attraverso un servizio organizzato che consenta di raggiungere lo scalo partendo direttamente dalla città siciliana. Il collegamento rientra in un progetto più ampio di integrazione dei trasporti tra Messina e Reggio Calabria, che comprende anche il miglioramento delle connessioni tra la stazione degli aliscafi e l’aeroporto.

Aeroporto di Reggio Calabria, Cannizzaro annuncia un nuovo pontile

L’altro intervento riguarda la realizzazione di un pontile nei pressi dell’aeroporto Tito Minniti, un’infrastruttura destinata a facilitare l’accesso allo scalo attraverso i collegamenti marittimi. Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha annunciato che l’obiettivo dell’amministrazione è arrivare alla progettazione esecutiva nell’arco di pochi mesi. Questa mattina all’alba, dopo anni di attesa, Cannizzaro è stato impegnato nell’inaugurazione del Ponte Calopinace.

Il 15 ottobre le giunte di Messina e Reggio Calabria si riuniranno su un traghetto

Tra gli appuntamenti annunciati assume particolare rilevanza quello di giovedì 15 ottobre, quando le giunte comunali di Messina e Reggio Calabria, insieme ai rispettivi Consigli, si ritroveranno a bordo di una nave traghetto in navigazione nello Stretto. L’iniziativa avrà un significato istituzionale e simbolico: durante l’incontro è prevista l’approvazione di un documento comune da trasmettere a Roma, con l’obiettivo di definire una cornice normativa che consenta di dare concreta attuazione all’Area integrata dello Stretto.

Cannizzaro a Messina: "senza ponti non si può guardare al futuro"