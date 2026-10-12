Reggio Calabria e Messina, svolta per l’Area integrata dello Stretto: venerdì le due giunte firmano un documento da inviare al Governo

Reggio Calabria e Messina accelerano il percorso verso la costituzione dell’Area integrata dello Stretto. Dopo i recenti incontri istituzionali tra i sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile, le due amministrazioni comunali si preparano a compiere un nuovo passo per dare forma concreta a un progetto di collaborazione tra le due sponde. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre, quando le giunte comunali di Reggio Calabria e Messina si riuniranno congiuntamente a bordo di una nave in navigazione nello Stretto. Durante la seduta è prevista la sottoscrizione di un documento dedicato all’Area integrata, che sarà successivamente trasmesso al Governo nazionale. Un passaggio che arriva dopo anni di incontri, dichiarazioni d’intenti e iniziative simboliche e che punta a tradurre il confronto tra le due città in un percorso istituzionale condiviso.

Da Palazzo Alvaro a Palazzo Zanca, il dialogo tra Cannizzaro e Basile

Il percorso di avvicinamento tra le due amministrazioni ha registrato una serie di incontri ravvicinati. Il primo confronto si è svolto a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mentre il successivo appuntamento si è tenuto a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina. In entrambe le occasioni, i sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile hanno affrontato le prospettive comuni delle due città, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e proseguire il lavoro per la costituzione dell’Area integrata dello Stretto. Due incontri che hanno consentito alle amministrazioni di confrontarsi sulle questioni che interessano entrambe le sponde e di individuare un successivo passaggio formale.

Area integrata dello Stretto, un documento condiviso da trasmettere al Governo

Il momento centrale dell’incontro sarà la firma di un documento sull’Area integrata dello Stretto, che verrà successivamente inviato a Roma. La sottoscrizione rappresenterà un passaggio formale del lavoro avviato dai sindaci Cannizzaro e Basile e dalle rispettive amministrazioni comunali. L’obiettivo è sollecitare un intervento del Governo nazionale sul percorso di costituzione dell’Area integrata, portando all’attenzione delle istituzioni centrali la volontà condivisa delle due città. Il contenuto dettagliato del documento non è ancora indicato nelle informazioni disponibili, ma è prevista la sua sottoscrizione durante la seduta congiunta.