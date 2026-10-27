Reggio Calabria, Cannizzaro punge Falcomatà: “ha fallito”. Poi le novità sul Poliambulatorio di Gallico e i dializzati

Un intervento stoccate al Pd ed all’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, ma anche rassicurazioni sul futuro dei servizi sanitari e la rivendicazione dei risultati ottenuti nei primi mesi di governo cittadino. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha preso la parola a conclusione della seduta del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio, rispondendo alle osservazioni delle opposizioni e affrontando alcune delle questioni più discusse durante i lavori dell’Aula. Il primo cittadino ha esordito esprimendo soddisfazione per il clima del confronto consiliare, che si è rivelato meno acceso rispetto alle sue aspettative. “pensavo fosse un Consiglio più acceso, invece si è dimostrata maturità”, ha osservato Cannizzaro, prima di entrare nel merito delle polemiche politiche e amministrative anche se non sono mancati i botta e risposta accesi tra i vari consiglieri.

Cannizzaro su Falcomatà: “facile fare opposizione, il Pd ha fatto danni sulla sanità”

Il passaggio più polemico dell’intervento ha riguardato la precedente amministrazione comunale e la gestione delle questioni sulla sanità, a partire dal futuro del poliambulatorio di Gallico. Cannizzaro ha rilevato che “il sindaco che lo ha preceduto ha strumentalizzato politicamente la vicenda”, sostenendo che è “semplice criticare dall’esterno le scelte amministrative”. Il primo cittadino ha quindi rivolto una critica al Partito Democratico, attribuendogli responsabilità “nella gestione della sanità” e parlando “apertamente dei danni” che, a suo giudizio, sarebbero stati provocati dalle precedenti scelte politiche. Cannizzaro si è chiesto anche, in maniera ironica, se quest’ultimo intenda candidarsi alla presidenza della Regione Calabria oppure alle elezioni politiche: “la verità è che chi mi ha preceduto ha fallito”.

Poliambulatorio di Gallico, Cannizzaro rassicura: “non chiuderà, cambierà sede”

Uno dei temi centrali dell’intervento del sindaco è stato il futuro del poliambulatorio di Gallico, al centro delle preoccupazioni dei residenti e di un confronto serrato tra maggioranza e opposizione. Cannizzaro ha spiegato che l’Amministrazione comunale sta portando avanti un’interlocuzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per individuare una struttura alternativa in cui trasferire le attività del presidio. Il sindaco ha voluto rassicurare i cittadini sulla continuità dell’assistenza sanitaria, chiarendo che l’obiettivo non è interrompere i servizi, ma trovare una nuova sistemazione: “nessuno vuole chiudere il presidio, ma cambierà luogo, ve lo assicuro io”, ha affermato Cannizzaro. Per il primo cittadino, sulla questione è stata avviata una discussione con i vertici dell’Azienda sanitaria, con l’intenzione di garantire ai cittadini di Gallico la continuità delle prestazioni in una sede diversa da quella attuale.

Dializzati, Cannizzaro annuncia 10 nuovi posti: “abbiamo lavorato in silenzio”

Il sindaco ha poi affrontato la delicata questione dei pazienti dializzati, rivendicando un risultato ottenuto attraverso il confronto con l’Asp. Cannizzaro ha annunciato 10 nuovi posti per la dialisi, sottolineando come l’Amministrazione abbia affrontato la problematica senza alimentare polemiche pubbliche. “Abbiamo lavorato in silenzio e abbiamo ottenuto il risultato”, ha dichiarato il primo cittadino, indicando l’intervento come un esempio concreto dell’efficacia della collaborazione tra Comune e Azienda Sanitaria Provinciale. Il sindaco ha inoltre evidenziato che il rapporto con l’Asp è saldo, richiamando anche il lavoro svolto sulla questione delle mense come ulteriore dimostrazione della collaborazione istituzionale.

La difesa della Giunta e il confronto con le opposizioni

Nel suo intervento Cannizzaro ha elogiato la squadra amministrativa che lo affianca, descrivendola come compatta, sorridente e competente. Il sindaco ha affermato di ritenersi fortunato per la qualità della propria squadra, contrapponendo l’attuale esperienza amministrativa a quella precedente e criticando la composizione delle passate Giunte.

Rivolgendosi a un esponente dell’opposizione, il consigliere Quartuccio, Cannizzaro ha inoltre aperto alla possibilità, in maniera anch’essa ironica, “di valorizzarne le competenze qualora decidesse di passare tra le fila dall’altra parte”. Non è mancato un riferimento all’intervento di Eraclini sulla questione dell’autismo, definito dal sindaco magistrale e ringraziando per il lavoro anche il consigliere Daniela De Blasio.

Ponte dell’Alba e suppletive, Cannizzaro rivendica i risultati della maggioranza

Un altro passaggio dell’intervento ha riguardato il Ponte dell’Alba, opera sulla quale Cannizzaro ha respinto le critiche provenienti dagli avversari politici. Il sindaco ha contestato duramente chi aveva ridimensionato il valore dell’intervento, richiamando le polemiche sulla “tavola cunzata” e accusando gli oppositori di “arroganza, presunzione e livore politico”. Cannizzaro ha poi richiamato anche il risultato delle elezioni suppletive, interpretandolo come un segnale di sostegno dei cittadini al percorso politico della maggioranza. Parlando dell’eletto Fabio Roscioli, il sindaco ha sottolineato che “il suo impegno sarà concentrato a Roma, nell’interesse del territorio reggino, e non nella presenza quotidiana in città”.