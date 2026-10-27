Reggio Calabria, possibile svolta per i dializzati: arrivano 10 nuovi posti rene per 40 pazienti, la Regione interviene

“Oggi su anticipazione del Dr. Rubens Curia che ha avuto una interlocuzione con il Direttore generale del dipartimento tutela della salute della regione Calabria Dr. Ernesto Esposito, arriva la formalizzazione della delibera di giunta per l’incremento di 10 posti rene aggiuntivi (40 malati) per l’Asp di Reggio Calabria“. Sono queste le dichiarazioni di Francesco Puntillo, coordinatore regionale di Fintred Calabria relativamente alla situazione difficile che vede coinvolti i dializzati di Reggio Calabria.