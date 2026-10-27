Reggio Calabria, Consiglio Comunale acceso: scontro sul poliambulatorio di Gallico, botta e risposta tra maggioranza e opposizione | FOTO

Nuova seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, in corso nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Una mattinata caratterizzata da un confronto tra maggioranza e opposizione su diversi temi che interessano la città, con particolare attenzione alla situazione del poliambulatorio di Gallico, al futuro dei servizi sanitari, alle proteste delle categorie produttive e alla programmazione amministrativa dei prossimi mesi. In apertura dei lavori, il sindaco Francesco Cannizzaro ha chiesto all’aula di osservare un minuto di silenzio in memoria di Bruna Siviglia, deceduta nelle scorse ore. Nel corso degli interventi preliminari è stata ricordata anche Elisa Gambello, prima che il dibattito entrasse nel merito delle questioni politiche e amministrative.

Malara (Pd): dalle proteste sociali al poliambulatorio di Gallico

Ad aprire il confronto politico è stato Marcantonio Malara, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha richiamato l’attenzione sulle proteste che stanno interessando diverse categorie produttive della Calabria, dagli autotrasportatori agli agricoltori, fino ai pescatori. Malara ha sottolineato la necessità di affrontare queste problematiche attraverso provvedimenti strutturali, evitando risposte limitate alle singole emergenze. Nel suo intervento ha inoltre espresso una posizione contraria al decreto sicurezza, richiamando l’importanza di tendere la mano ai giovani e di ascoltare le ragioni delle proteste. Il consigliere democratico si è poi soffermato sulla mobilitazione per il poliambulatorio di Gallico, criticando la gestione del confronto istituzionale sulla vicenda e sostenendo che il “Consiglio della Terza Circoscrizione sia stato di fatto silenziato”.

Poliambulatorio di Gallico, Colica: “i servizi non cesseranno”

Proprio il futuro della struttura medica di Gallico ha acceso il confronto tra i consiglieri. A intervenire per la maggioranza è stata Vanessa Colica, che ha contestato le polemiche delle ultime settimane, accusando “una parte della politica di avere strumentalizzato una questione particolarmente delicata, alimentando preoccupazioni tra i cittadini”. Secondo Colica, la priorità “dovrebbe essere quella di individuare una soluzione concreta per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria. La consigliera ha ricordato che sono già state avviate interlocuzioni istituzionali, anche con il sindaco Cannizzaro, per affrontare una criticità che, a suo giudizio, risale alle precedenti amministrazioni”.

Colica ha evidenziato come il problema fosse già noto in passato e come la precedente Amministrazione “avesse optato per una proroga dell’utilizzo degli attuali locali”. Ha quindi spiegato che si sta lavorando all’individuazione di nuove strutture, assicurando che i servizi sanitari non cesseranno. Per il consigliere di maggioranza “si tratta di una situazione ereditata, che richiede un percorso di soluzione e non ulteriori contrapposizioni politiche”.

Marino (Pd) replica: “È l’Asp che deve trovare una soluzione”. Imbalzano: nessuna sospensione dei servizi

Alle parole di Vanessa Colica ha replicato Giuseppe Marino, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha respinto le accuse di strumentalizzazione rivolte all’opposizione. Marino ha sottolineato che “su una questione tanto importante per i cittadini, si sarebbe aspettato un atteggiamento di maggiore collaborazione tra tutte le forze politiche, ribadendo la necessità di fare squadra per tutelare il presidio medico”. Il consigliere ha inoltre chiarito la propria posizione sulle responsabilità istituzionali, evidenziando che “spetta all’Azienda Sanitaria Provinciale individuare una soluzione per il futuro del poliambulatorio”.

Sulla stessa vicenda è intervenuto anche Emiliano Imbalzano, consigliere di Alternativa Popolare, che ha distinto l’eventuale chiusura dell’attuale sede dalla continuità delle prestazioni mediche. Secondo Imbalzano, “il poliambulatorio di Gallico probabilmente chiuderà nella sua attuale sede, ma i servizi non saranno sospesi”. Il consigliere ha sostenuto che l’Amministrazione comunale abbia “già effettuato tutti i passaggi di propria competenza, invitando le forze politiche a evitare strumentalizzazioni in futuro”.

Pazzano chiede partecipazione pubblica sul DUP e sul bilancio di previsione

Il dibattito si è successivamente spostato sulla programmazione amministrativa ed economica del Comune. Saverio Pazzano, consigliere di minoranza, ha richiamato l’attenzione sull’imminente fase di elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione. Pazzano ha auspicato “l’apertura di una discussione pubblica e preliminare sui principali strumenti di programmazione dell’ente, proponendo il coinvolgimento diretto dei cittadini e della Consulta per la programmazione”.

Romeo (Reggio Futura): dal Ponte dell’Alba alle Bretelle del Calopinace, rivendicati i risultati della maggioranza

Per la maggioranza è intervenuto Daniele Romeo, consigliere di Reggio Futura, che ha accolto positivamente la disponibilità alla collaborazione manifestata dai rappresentanti dell’opposizione. Romeo ha però evidenziato come l’attuale Amministrazione “si sia trovata ad affrontare problematiche importanti che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero dovuto essere risolte in precedenza”. Il consigliere ha quindi rivendicato una serie di risultati conseguiti negli ultimi mesi, citando il Ponte dell’Alba, le Bretelle del Calopinace e la vittoria alle elezioni suppletive, elementi richiamati per sostenere il percorso politico e amministrativo della maggioranza.

Versace (Pd): “la Regione è lontana”, rilanciata la proposta della Regione dello Stretto

Alle considerazioni di Romeo ha risposto Carmelo Versace, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha manifestato il proprio “disaccordo con la seconda parte dell’intervento del collega di maggioranza”. Versace ha affrontato anche la questione della sanità, riconoscendo “al sindaco Cannizzaro di avere fornito risposte attraverso la partecipazione alla riunione in Prefettura”. Il consigliere ha tuttavia espresso una valutazione critica sul ruolo della Regione Calabria, giudicata “troppo distante dalle esigenze del territorio”.

Da qui il richiamo alla necessità di puntare sulla Regione dello Stretto, una prospettiva che Versace ha indicato come elemento importante per il futuro del territorio. Nel suo intervento ha inoltre evidenziato che le Case di Comunità “non sono ancora state realizzate”, richiamando l’attenzione “sulle carenze delle infrastrutture sanitarie territoriali”. Non sono mancati, tuttavia, i riconoscimenti all’Amministrazione: Versace ha infatti ringraziato il sindaco Cannizzaro e l’assessore Filomena Iatì per l’impegno sulla questione delle mense.

Cardia (Noi Moderati) critica l’opposizione: “sembra più un Consiglio regionale che comunale”

Il confronto politico è proseguito con l’intervento di Mario Cardia, consigliere comunale di Noi Moderati, che ha criticato l’impostazione degli interventi della minoranza. Secondo Cardia, “l’opposizione starebbe concentrando eccessivamente il dibattito su questioni che esulano dalle competenze strettamente comunali, finendo per trasformare la discussione in un confronto su temi di carattere regionale”. Il consigliere ha osservato che “la minoranza ha solo la necessità di parlare di altro, sembra più un consiglio regionale che comunale”, sollecitando implicitamente una maggiore attenzione alle questioni direttamente legate all’Amministrazione cittadina.

Colella: collaborazione tra maggioranza e opposizione e spazio ai grandi eventi

Tra gli ultimi interventi preliminari anche quello di Fabio Colella, consigliere di maggioranza, che ha espresso apprezzamento per l’appello alla collaborazione arrivato dai banchi dell’opposizione. Colella ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme nell’interesse della città, richiamando anche “il ruolo dei grandi eventi sportivi nella programmazione e nella valorizzazione di Reggio Calabria”. In particolare, ha citato l’evento di tennis previsto per dicembre, evidenziando l’importanza del PalaCalafiore come struttura strategica per ospitare manifestazioni di rilievo.