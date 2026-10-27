Reggio Calabria, approvato il bilancio consolidato 2025: risultato positivo di 90 milioni. Focus su Castore e debiti fuori bilancio | VIDEO

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha approvato il bilancio consolidato 2025, che presenta un risultato economico positivo di circa 90 milioni di euro. Il dato è stato illustrato nel corso della seduta a Palazzo San Giorgio da Francesco Consiglio, dirigente del settore Finanze ed Economato, chiamato a presentare i principali contenuti del documento contabile. Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza, al termine di un confronto che si è concentrato soprattutto sulla situazione della società partecipata Castore, che non ha ancora approvato il proprio bilancio. Nel corso della stessa seduta, l’Aula ha dato il via libera anche ad altri provvedimenti di carattere economico e finanziario, tra cui la ratifica di una delibera della Giunta comunale e il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze giudiziarie.

Via libera anche alla ratifica della delibera di Giunta del 23 settembre

Oltre al bilancio consolidato, il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha approvato la ratifica della delibera di Giunta n. 204 del 23 settembre 2026, ai sensi dell’articolo 175, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 267/2000. Il provvedimento riguarda una variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale, sottoposta alla successiva ratifica del Consiglio secondo le disposizioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali.

Approvati i debiti fuori bilancio: tra i procedimenti anche il contenzioso con Italgas

Un’altra parte importante della seduta è stata dedicata al riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio, legati prevalentemente all’esecuzione di sentenze emesse dall’autorità giudiziaria. Tra i provvedimenti approvati figura quello relativo alla sentenza n. 941 del 2013 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, riguardante il contenzioso tra Cifap, Comune di Reggio Calabria e Italgas S.p.A., già Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., di competenza del settore Manutenzione. Il Consiglio ha inoltre approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 153 del 2023 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, riferita al rimborso del contributo unificato e anch’essa riconducibile al settore Manutenzione. Via libera anche al provvedimento collegato all’esecuzione della sentenza n. 144 del 2024 del Tribunale di Reggio Calabria, sempre nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 194 del Decreto legislativo 267/2000.

Gli altri riconoscimenti di debiti fuori bilancio

Tra gli ulteriori punti approvati dall’Aula rientra il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla ditta Praticò Santo, già presidente dell’Asd Mirabella, identificato nel fascicolo 76949/c. Il Consiglio Comunale ha dato il proprio assenso anche al riconoscimento del debito derivante dalla sentenza n. 30 del 2026 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione Lavoro. Approvato, infine, il provvedimento relativo al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio di competenza del settore Patrimonio, sempre ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico degli Enti Locali.