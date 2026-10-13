Reggina-Vibonese, l’invasione di campo al Granillo costa una multa al club amaranto: “ha sottratto il pallone al raccattapalle”

L’invasione di campo nei minuti finali di Reggina-Vibonese è costata cara al club amaranto. La società, infatti, è stata punita dal Giudice Sportivo con una multa di 600 euro. “Per avere un proprio sostenitore – si legge nel dispositivo – invaso il terreno di gioco e dopo aver sottratto un pallone ad un raccattapalle, corso da una porta all’altra, senza arrecare problemi di sicurezza e all’incolumità dei calciatori e delle persone presenti nel recinto di gioco. Veniva bloccato e allontanato dalle forze dell’ordine presenti”.