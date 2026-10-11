Reggina-Vibonese, la FOTOGALLERY del match: dagli spalti alla… invasione di campo

Gol di Toscano nel primo tempo, risposta di Cosendey nella ripresa. La squadra di Marchionni resta prima, ma agganciata dal Sambiase in vetta

  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • striscione curva sud reggina-vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • striscione curva sud reggina-vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • francesco cannizzaro e giancarlo romairone in tribuna al granillo per reggina-vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Marchionni e Marra
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Marchionni e Marra
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Marchionni
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese tribuna granillo
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese gol Toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese gol Toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • esultanza reggina vibonese gol toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese tifosi ospiti
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Baggi
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Baggi
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Rossetti
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Rossetti
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese invasore di campo
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese invasore di campo
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese invasore di campo
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese Toscano
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese marchionni e staff tecnico
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese marchionni
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Reggina-Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Marco Marchionni
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Cosendey Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Marra allenatore Vibonese
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Matteo Rossetti
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
/

Finisce in parità al Granillo: 1-1 tra Reggina e Vibonese. Gol di Toscano nel primo tempo, risposta di Cosendey nella ripresa. Rosso per Castro a metà ripresa, ma gli amaranto non riescono a sfruttare la superiorità numerica. La squadra di Marchionni resta prima, ma agganciata dal Sambiase in vetta. A corredo dell’articolo la fotogallery completa di StrettoWeb relativa alla sfida, a cura di Salvatore Dato. Dalle immagini degli spalti a quelle del campo, fino a quelle dell’… invasore di campo.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google