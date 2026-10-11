Finisce in parità al Granillo: 1-1 tra Reggina e Vibonese. Gol di Toscano nel primo tempo, risposta di Cosendey nella ripresa. Rosso per Castro a metà ripresa, ma gli amaranto non riescono a sfruttare la superiorità numerica. La squadra di Marchionni resta prima, ma agganciata dal Sambiase in vetta. A corredo dell’articolo la fotogallery completa di StrettoWeb relativa alla sfida, a cura di Salvatore Dato. Dalle immagini degli spalti a quelle del campo, fino a quelle dell’… invasore di campo.
Reggina-Vibonese, la FOTOGALLERY del match: dagli spalti alla… invasione di campo
Gol di Toscano nel primo tempo, risposta di Cosendey nella ripresa. La squadra di Marchionni resta prima, ma agganciata dal Sambiase in vetta
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