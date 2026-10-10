Reggina-Vibonese, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del match

Due settimane dopo, nuova gara di cartello al Granillo. Da Reggina-Igea Virtus a Reggina-Vibonese, ancora prima contro seconda. Non è cambiata la capolista, ma è cambiata la seconda della classe. In mezzo, in queste due settimane, è successo un po’ di tutto. Amaranto vittoriosi coi siciliani, poi sconfitti a Capaci, contro il Trapani. Ad approfittarne, accorciando sulla vetta, i rossoblu, provenienti da tre vittorie di fila. Ora sono a -2 dalla squadra di Marchionni, che ha perso anche in Coppa Italia Serie D, sconfitta a Barcellona Pozzo di Gotto dopo una gara rocambolesca e pazza nel finale.

Nonostante due sconfitte in tre giorni, la Reggina si aspetta ancora grandi numeri dal Granillo, dopo i 7 mila contro l’Igea Virtus. Non tutti, però, potranno assistere alla sfida. E, allora, dove potranno seguire il match? Come sempre per le partite casalinghe, la copertura sarà in diretta streaming, ma non gratuitamente. La partita si potrà vedere su Reggina Channel, il canale ufficiale ideato dal club da poche settimane per far avvicinare il più possibile i tifosi alla quotidianità amaranto. Occorre registrarsi o, per chi l’ha già fatto, accedere alla piattaforma, acquisire la singola sfida – o il pacchetto stagionale, per chi volesse abbonarsi per tutta la stagione – e guardarla in comodità da qualsiasi dispositivo.

Reggina-Vibonese, diretta live testuale su StrettoWeb

Per chi non avrà la possibilità di guardarla in video, come sempre c’è l’opportunità di visionare la diretta live testuale di StrettoWeb. Gli aggiornamenti inizieranno dal prepartita, con le notizie sulle due squadre, l’atmosfera dal Granillo e le formazioni ufficiali. Poi spazio alla gara, con aggiornamenti in tempo reale su occasioni, gol ed episodi principali. Il racconto non terminerà con la fine della sfida. Nel post partita saranno infatti disponibili le pagelle della Reggina, le dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti sulla gara.