Proteste per il caro carburante, anche a Gioia Tauro si torna alla normalità: presidio smantellato, traffico regolare | VIDEO

Anche a Gioia Tauro la situazione è tornata completamente alla normalità: la rotonda e il piazzale, che in questi giorni hanno rappresentato il cuore della protesta degli autotrasportatori, sono ora completamente sgombri. Non c’è più alcun mezzo pesante fermo, la circolazione stradale è fluida e non si registrano criticità per la viabilità. Una svolta che arriva a stretto giro dopo il vertice di ieri pomeriggio in Prefettura a Reggio Calabria, un incontro evidentemente decisivo al termine della quale alcuni portavoce della categoria avevano assunto un impegno preciso: liberare l’aria entro la mezzanotte, e così è stato. Già dalle prime ore della notte i camionisti hanno iniziato a smontare il presidio e ad allontanarsi, lasciando la zona pulita e transitabile questa mattina. Dunque a Gioia Tauro la protesta si chiude ufficialmente senza tensione.

Non solo a Gioia Tauro, e quindi a Reggio e in provincia, ma in generale in tutta la Calabria la situazione sta tornando alla normalità, dopo la decisione di ieri sera di Fedralog di sospendere i blocchi. Una buona notizia anche per i supermercati, che tornano a riempirsi di merce dopo le tristi immagini di questi giorni, con gli scaffali vuoti in diversi punti vendita. Di seguito le immagini nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.