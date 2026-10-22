Calabria, finisce l’incubo dei supermercati vuoti: tornano frutta, verdura e carburante dopo lo stop dei Tir

La sospensione della protesta degli autotrasportatori riattiva i rifornimenti in tutta la regione. I prodotti freschi ricompaiono sugli scaffali e ripartono le autobotti per rifornire i distributori di benzina e diesel. Consegne ancora a macchia di leopardo, ma la situazione torna gradualmente alla normalità

frutta e verdura supermercati

La sospensione della protesta degli autotrasportatori decisa da Fedralog in Calabria ha riattivato le consegne di generi alimentari in negozi e supermercati. Oggi frutta e verdura fresca hanno fatto la loro ricomparsa sugli scaffali dei gran parte dei punti vendita, da nord a sud della regione. La consegna è ancora a macchia di leopardo, ma si avvia alla normalizzazione. Oltre ai prodotti freschi, la distribuzione riguarda più in generale tutti gli alimenti. Ripresi anche i rifornimenti con le autobotti dei distributori di carburante sparsi nella regione molti dei quali, fino a ieri, aveva esaurito benzina e diesel.

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