Ponte Calopinace, al via il sondaggio sul nome: 4 le opzioni. Dove, come e fino a quando si vota

Detto, fatto. Francesco Cannizzaro lo aveva preannunciato subito dopo l’inaugurazione: il nome del ponte sul Calopinace lo sceglieranno i cittadini. Qualche ora fa aveva anche aggiunto che a breve il Comune avrebbe lanciato il sondaggio e così è. Nella serata di oggi, martedì 13 ottobre, è stato ufficialmente lanciato il sondaggio per scegliere il nome. Sono 4 le opzioni sul tavolo e sono 3 i giorni di tempo per poter votare, esattamente fino alle 19.30 di venerdì 16 ottobre.

“Il ponte sul Calopinace è già diventato un simbolo per la nostra Città. Ma adesso dobbiamo dargli un nome e, come promesso, sarete voi a scegliere come chiamarlo!” scrive il Comune. “Partecipate al sondaggio e votate il nome che preferite tra le 4 opzioni:

A – Ponte della Gioventù

Un nome che guarda alle nuove generazioni, simbolo di energia, speranza e futuro. Un ponte che unisce non soltanto due parti della città, ma anche il presente alle opportunità di domani.

Un nome che guarda alle nuove generazioni, simbolo di energia, speranza e futuro. Un ponte che unisce non soltanto due parti della città, ma anche il presente alle opportunità di domani. B – Ponte dell’Alba

L’alba rappresenta un nuovo inizio, la rinascita e la fiducia nel futuro. Un nome che richiama una Reggio che si risveglia, cresce e guarda con ottimismo al domani.

L’alba rappresenta un nuovo inizio, la rinascita e la fiducia nel futuro. Un nome che richiama una Reggio che si risveglia, cresce e guarda con ottimismo al domani. C – Ponte Kalòs

Dal greco antico kalós, che significa “bello”, un omaggio alle radici magnogreche di Reggio Calabria. Un nome che celebra la bellezza, l’identità e la storia millenaria della città.

Dal greco antico kalós, che significa “bello”, un omaggio alle radici magnogreche di Reggio Calabria. Un nome che celebra la bellezza, l’identità e la storia millenaria della città. D – Ponte Apsìa

È l’antico nome greco del torrente Calopinace. Nell’oracolo di fondazione, la Pizia lo definisce “Apsìa, il più sacro tra i fiumi”, alla cui foce i coloni calcidesi fondarono la propria città”.

Il voto è sui social, al seguente post. Seguire le indicazioni, andando sulla voce “vota” in fondo al post e cliccare su una delle quattro opzioni.