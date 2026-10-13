Reggio Calabria, mega festa per il ponte sul Calopinace: l’annuncio di Cannizzaro, data e ora dell’evento | VIDEO

“Durante l’inaugurazione del ponte sul Calopinace avevamo promesso ai nostri ragazzi che per l’occasione avremmo organizzato una mega festa per loro e così sarà, sarà così domenica 18 ottobre dalle 17.30 in poi, proprio sul ponte del Calopinace, coinvolgendo anche l’area antistante. Per fare una cosa fatta bene abbiamo chiesto ai promoter della movida reggina di darci una mano, io li ringrazio, li ringrazio tutti perché esattamente tutti ci hanno detto di sì. E sono qui dietro di me ad invitarvi a questa mega festa che è una festa per i ragazzi, per i meno giovani, insomma una festa per tutta la città. Quindi ci vediamo domenica dalle 17.30 in poi per una bellissima festa di Reggio Calabria”.

Così, in un video sui social, davanti e accanto ad alcuni promoter della movida reggina, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro annuncia una mega festa per domenica pomeriggio, dalle 17.30 in poi. Si tratta della festa legata all’inaugurazione del ponte sul Calopinace.