La capitale mondiale del profumo strizza l’occhio a Reggio Calabria: dalla Francia allo Stretto, l’incontro con Cannizzaro e l’attesa per un annuncio | FOTO e VIDEO

Altra giornata produttiva, oggi, per il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Ma le sue giornate, si sa, non finiscono mica alle 16. Durano, a volte, anche più di 24 ore. Dopo gli incontri coi Consiglieri per il monitoraggio sulle mense scolastiche, e dopo i sopralluoghi nell’area grecanica in seguito al maltempo, pomeriggio di novità per il primo cittadino, che ha affidato ai social i lanci di due importanti annunci che arriveranno tra questa sera e domani.

Il primo è sull’incontro con Jérôme Viaud, Sindaco di Grasse, in Francia, città capitale mondiale del profumo. “Perché questo incontro? Lo scoprirete domani, quando vi diremo cosa stiamo facendo di bello per la nostra città. A proposito, tra poco lanceremo anche il sondaggio per scegliere il nome del ponte sul Calopinace, lo sceglierete voi”. Queste due sono le novità preannunciate dal Sindaco. Entro stasera, dunque, l’atteso sondaggio sul nome del Ponte sul Calopinace, mentre domani le novità sull’incontro col Sindaco della capitale mondiale del profumo. Intanto, di seguito, il doppio annuncio di Cannizzaro e le immagini dell’incontro. Viaud, dopo aver ringraziato Cannizzaro per gentilezza e ospitalità, ha visitato anche i Bronzi di Riace.