“Pasta e cemento”, i VIDEO preoccupanti dalle mense delle scuole di Reggio Calabria. Delfino: “il Sindaco continui a visitare altri plessi”

“Ho visto il reel del Sindaco dove visita, a sorpresa, una scuola e dice di aver trovato il cibo ‘buono’. Bene ha fatto, ma lo invito a girarne ancora di scuole perché i video e le foto che mi arrivano non sono per niente rassicuranti… Il servizio va migliorato da subito. Ma sulla mensa, sui pasti e sul rapporto del settore istruzione con le scuole ci sono altre cose da dire … e le diremo! #pastaecemento invito chi è a conoscenza di criticità sulla qualità e in genere sul servizio a segnalarcelo qui o in privato. Tutto ciò esclusivamente a tutela dei nostri bambini ma anche del personale scolastico che ne usufruisce”. Questo è il testo di un post scritto sui social da Demetrio Delfino, Consigliere Comunale di Reggio Calabria che ha pubblicato alcune immagini abbastanza preoccupanti della qualità del cibo nelle mense scolastiche della città.

La vicenda, com’è noto, va avanti da qualche giorno, tra segnalazioni dell’Opposizione e immediate verifiche della Giunta Comunale, che tramite l’Assessore Filomena Iatì ha anche rimborsato oltre 2 mila pasti ai genitori dopo il primo giorno di mensa. La questione è arrivata direttamente alla voce del Sindaco, che oggi ha visitato una mensa di una scuola a sorpresa, per toccare con mano la situazione, non riscontrando però criticità. Ha annunciato che farà visite a campione, sempre senza preavviso. Intanto, l’esponente di AVS in Consiglio Comunale, continua a ricevere e pubblicare segnalazioni, come quelle qui di seguito. L’hashtag inserito è #pastaecemento. E diremmo che, purtroppo, non siamo tanto lontani.