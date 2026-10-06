Reggio Calabria, caos mense scolastiche: rimborsati 2.262 pasti alle famiglie dopo i ritardi del primo giorno

“Il disservizio registrato giorno 1 ottobre, nella prima giornata di avvio della refezione scolastica, è stato affrontato dall’Amministrazione comunale nell’immediatezza degli eventi, procedendo nella stessa giornata a convocare la ditta incaricata del servizio, individuando le necessarie misure correttive.” A fare il punto è l’Assessore all’Istruzione, Filomena Iatì, intervenuta in audizione davanti alla Commissione Controllo e Garanzia, dove ha ricostruito le cause della criticità e gli interventi adottati dall’Amministrazione Cannizzaro.

“Il modus operandi del Sindaco e di questa Giunta comunale ci impone che ogni disservizio venga affrontato con la massima attenzione e tempestività – dichiara Filomena Iatì – infatti siamo intervenuti immediatamente, verificando le cause del problema, risolvendolo e chiedendo precise garanzie per assicurare la regolarità delle consegne successive.” All’origine dei ritardi ci sarebbe stato soprattutto il massiccio incremento (nel giro di poche ore) dei pasti richiesti: dai circa 1.600 risultanti nella serata del 30 settembre si è passati ai 2.262 della mattina dell’ 1 ottobre. Un aumento notevole e improvviso che ha determinato difficoltà organizzative nella filiera di produzione e distribuzione, con conseguenti ritardi nella consegna a diverse scuole.

“A fronte del disservizio, l’Amministrazione Cannizzaro ha inteso agire anche su un altro fronte – spiega l’assessore al ramo – e per mio tramite, già prima della riunione di commissione, si è attivata con la ditta fornitrice del servizio mensa e ha ottenuto lo storno integrale dei 2.262 pasti relativi alla prima giornata di servizio. L’importo sarà contabilizzato nella prima fattura utile e consentirà il conseguente rimborso alle famiglie interessate.”

Dal 2 ottobre, inoltre, l’assessore Iatì, con il supporto del personale degli uffici comunali, ha effettuato diversi sopralluoghi a campione negli istituti scolastici, verificando personalmente puntualità delle consegne e regolare funzionamento del servizio. “Restano ancora alcune criticità legate agli orari di accesso alla refezione, soprattutto nei casi in cui il pranzo viene consumato oltre le ore 14. Ma su questo punto ci tengo ad evidenziare la necessità di distinguere tra la puntualità nella consegna dei pasti e l’organizzazione interna del servizio di refezione. In particolare, negli istituti che adottano il doppio turno, la suddivisione tra primo e secondo turno e i relativi orari vengono definiti autonomamente dai dirigenti scolastici, sulla base delle esigenze organizzative dei singoli istituti. Comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie e siamo i primi a voler garantire un servizio all’altezza delle loro aspettative, a maggior ragione trattandosi di bambini – afferma ancora Iatì – per questo abbiamo ritenuto doveroso intervenire subito e verificare personalmente che le soluzioni adottate fossero efficaci. Sulle criticità residue sarà fondamentale continuare a lavorare insieme alle scuole.”

L’Amministrazione continuerà pertanto a monitorare quotidianamente il servizio e ad adottare i correttivi necessari per migliorare anche il sistema di iscrizione e prenotazione dei pasti. Un percorso nel quale sarà importante la collaborazione dei dirigenti scolastici e delle famiglie, attraverso una comunicazione tempestiva delle esigenze e delle eventuali criticità.