Cibo non eccellente nelle mense scolastiche di Reggio Calabria? Cannizzaro si presenta in una scuola e poi annuncia: “farò controlli a campione” | VIDEO

“Da oggi controlli a campione nelle mense scolastiche, senza preavviso, in tutte le scuole che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. Mangerò quello che mangiano loro, vedrò con i miei occhi come vengono serviti i pasti ai nostri piccoli studenti. Perché sulla mensa scolastica non possono esserci leggerezze: la qualità del servizio e la sicurezza dei nostri bambini vengono prima di ogni cosa. Se e dove emergeranno criticità, interverremo”. Così, sui social, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro dopo un sopralluogo improvviso nella mensa di una scuola cittadina, per toccare con mano la qualità del servizio.

La decisione nasce alla luce delle diverse segnalazioni ricevute in questi giorni da parte di genitori scontenti della qualità del cibo, dei ritardi e dei disservizi per quanto concerne le mense delle scuole della città. Disservizi che hanno portato all’intervento dell’Assessore Filomena Iatì, la quale si è mossa per far rimborsare i 2.262 pasti alle famiglie dopo i ritardi del primo giorno. Nel video qui di seguito, accompagnato dal testo di cui sopra, Cannizzaro si è seduto accanto a bambini e maestre per verificare de visu la situazione. Lo farà ancora: controlli a campione, senza preavviso, per accertarsi che il cibo sia servito bene, puntualmente e che – soprattutto – sia buono.