Messina, focus in Consiglio comunale su maltempo, allagamenti e prevenzione: Scurria e Carbone incalzano Minutoli

Il violento maltempo che ieri ha colpito Messina, provocando allagamenti e pesanti disagi in diverse zone della città, accende il confronto in Consiglio comunale. Al centro del dibattito ci sono la manutenzione dei tombini e delle cunette, la prevenzione del rischio idraulico e gli interventi messi in campo dall’Amministrazione per fronteggiare l’emergenza. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale di opposizione Marcello Scurria, che ha chiesto interventi concreti per evitare che ogni episodio di pioggia intensa si trasformi in un problema per la sicurezza dei cittadini. Nel corso della discussione sono intervenuti anche il ppesidente del consiglio comunale ed ex assessore alla protezione civile, Massimiliano Minutoli e il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone, con posizioni differenti sulla gestione e sulla programmazione degli interventi di manutenzione.

Scurria: “possibile che ogni volta che piove Messina si riduca così?”

Nel suo intervento in Aula, Marcello Scurria ha richiamato le immagini degli allagamenti verificatisi durante il maltempo, chiedendo all’Amministrazione comunale di intervenire sulla manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali. “È possibile che ogni volta che piove la città debba ridursi in queste condizioni? Bisogna trovare una soluzione e garantire una manutenzione ordinaria costante, a partire dalla pulizia di tombini e cunette. L’Amministrazione comunale deve intervenire concretamente per prevenire questi problemi“, ha dichiarato il consigliere. Scurria ha sottolineato come gli episodi verificatisi nella giornata precedente dimostrino la necessità di affrontare il problema attraverso una maggiore prevenzione. “La nostra è una città fragile e particolare. Bisogna prevenire i problemi”, ha aggiunto. Il consigliere ha quindi lanciato un appello sulla sicurezza dei cittadini, avvertendo che non si può attendere il verificarsi di conseguenze ancora più gravi prima di intervenire. “Non ci deve scappare il morto, la situazione è insostenibile”, ha concluso Scurria.

Minutoli: “esiste un programma di pulizia, ma alcune zone hanno problemi morfologici”

Nel corso del confronto è intervenuto anche Massimiliano Minutoli, che ha richiamato gli interventi di pulizia già programmati sul territorio comunale e le caratteristiche morfologiche di alcune zone particolarmente esposte agli allagamenti. “La città ha un programma di pulizia di tombini e cunette. Alcune zone soffrono di problemi morfologici e per questo si allagano”, ha spiegato. Minutoli ha poi ricostruito quanto accaduto durante la mattinata di ieri, evidenziando che, nonostante il bollettino di allerta meteo gialla, l’evoluzione delle precipitazioni aveva richiesto un intervento della macchina comunale di Protezione civile. “Il bollettino era giallo. Verso le 9 ho visto una perturbazione dai radar, ho contattato il sindaco e l’assessore alla Protezione civile chiedendo di valutare l’attivazione del COC“, ha riferito. Minutoli ha inoltre sottolineato gli interventi effettuati per soccorrere le persone rimaste in difficoltà nelle zone allagate. “Tutte le zone dove le persone erano rimaste bloccate sono state aiutate e soccorse”, ha dichiarato.

Carbone: “tombini e caditoie, la pulizia non può essere fatta a ottobre”

Sul tema della manutenzione è intervenuto anche Dario Carbone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha contestato le tempistiche degli interventi di pulizia di tombini e caditoie. Carbone ha richiamato quanto riferito dall’assessore Francesco Caminiti, sostenendo che lo stato degli interventi di pulizia sarebbe ancora limitato. Per Carbone, la questione riguarda soprattutto la programmazione degli interventi, che dovrebbero essere effettuati prima dell’arrivo della stagione autunnale. “Non possiamo pulire a ottobre, ma dobbiamo farlo nel periodo estivo”, ha sottolineato. Una posizione che mette al centro la necessità di anticipare le attività di manutenzione, evitando di concentrare gli interventi quando le precipitazioni intense hanno già iniziato a interessare il territorio.