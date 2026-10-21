Maltempo a Messina, temporali e allagamenti: il Comune attiva il Centro operativo comunale

Il Comune di Messina ha attivato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, il Centro operativo comunale (COC), a seguito delle intense precipitazioni a carattere temporalesco che hanno interessato il territorio cittadino e del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento regionale della Protezione civile, con avviso del 20 ottobre 2026, ha diramato un livello di allerta gialla per le zone A e I, che comprendono il territorio comunale di Messina, per la giornata odierna. Nel corso della giornata di oggi, il territorio comunale è stato interessato da intense precipitazioni a carattere temporalesco. Le previsioni segnalano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il persistere di piogge sparse e diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, in particolare nei settori tirrenici e ionici.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

L’attivazione del COC, disposta con ordinanza sindacale, è finalizzata a garantire il monitoraggio dell’evoluzione della situazione meteorologica e il coordinamento delle attività necessarie per fronteggiare eventuali emergenze, attraverso il raccordo tra i servizi e le strutture operative coinvolte. Sono state attivate le funzioni relative al supporto tecnico, al volontariato, ai servizi essenziali – con il coinvolgimento di AMAM S.p.A., Messina Servizi Bene Comune S.p.A. e del Servizio Manutenzione Strade – alle strutture operative locali, con la partecipazione della Città Metropolitana, e alla segreteria amministrativa di emergenza. Il Centro operativo comunale assicurerà il coordinamento delle attività di soccorso, informazione e assistenza alla popolazione, nonché degli interventi necessari a fronteggiare eventuali criticità sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini.