Maltempo a Messina, città allagata da nord a sud: auto bloccate, sottopassi sommersi e torrenti in piena. Paura a Galati, Bordonaro e Camaro

Il maltempo torna a mettere in difficoltà Messina, dove le piogge intense di questa mattina, mercoledì 21 ottobre, hanno provocato allagamenti, problemi alla viabilità e situazioni di pericolo in diversi quartieri della città. Le criticità riguardano sia la zona sud sia quella nord, con strade invase dall’acqua, automobili rimaste bloccate e collegamenti resi difficoltosi dalle precipitazioni. Particolarmente delicata la situazione a Galati, Bordonaro, Catarratti e Camaro, dove tornano a manifestarsi problemi già segnalati in passato. Disagi vengono inoltre riferiti a Tremestieri, Gazzi, Ganzirri e lungo la litoranea nord. A preoccupare i residenti sono soprattutto le condizioni dei torrenti e la rapidità con cui l’acqua si accumula sulle strade durante i temporali.

Galati, auto intrappolata nel sottopasso allagato: salvata grazie all’intervento di un’officina

Uno degli episodi più significativi si è verificato a Galati, nel sottopasso che collega il villaggio alla strada statale. Un punto già noto per i problemi di allagamento che si ripresentano in occasione delle precipitazioni più intense. Questa mattina, a causa della pioggia battente, il sottopasso si è riempito d’acqua in pochi minuti e un’automobile è rimasta bloccata al suo interno. Fortunatamente l’episodio si è concluso senza conseguenze per il conducente. L’accaduto ripropone il problema della sicurezza del collegamento tra il villaggio e la statale, dove gli accumuli d’acqua durante i temporali continuano a creare difficoltà agli automobilisti.

Allagamenti da Tremestieri a Ganzirri: problemi anche a Gazzi e sulla litoranea

Le conseguenze delle precipitazioni non si sono limitate alla zona di Galati. Segnalazioni di strade allagate sono arrivate da diverse aree di Messina, a conferma delle difficoltà che la città incontra durante gli episodi di pioggia intensa. Nella zona sud si registrano disagi a Tremestieri, mentre a Gazzi un’automobile è rimasta bloccata con una ruota all’interno di un tombino saltato. Problemi anche nella parte settentrionale della città, con allagamenti segnalati lungo la litoranea e a Ganzirri. Le condizioni delle strade hanno avuto ripercussioni sulla circolazione veicolare, rendendo difficoltosi gli spostamenti nelle aree interessate.

Bordonaro, Catarratti e Camaro allagati: Cacciotto denuncia i rischi per i residenti

Un quadro particolarmente preoccupante arriva dalla Terza Circoscrizione di Messina. Il consigliere Alessandro Cacciotto interviene per denunciare i problemi che continuano a interessare Bordonaro, Catarratti, Camaro e Cumia, territori nei quali le piogge riaccendono le preoccupazioni legate al dissesto idrogeologico. Secondo quanto riferito dal consigliere, sarebbero bastati appena trenta minuti di pioggia intensa per provocare nuovi allagamenti e generare apprensione tra gli abitanti. “Non è più possibile vivere in questo stato d’angoscia perenne – incalza Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione –. Questa mattina sono bastati trenta minuti d’acqua per trasformare le nostre strade in fiumi in piena e far scatenare il panico tra i residenti. Le rassicurazioni e i fiumi di parole sentiti in questi anni sulle procedure e l’iter dei progetti non bastano più: la gente qui rischia la vita e le proprietà ad ogni temporale”. La denuncia riguarda sia le conseguenze immediate delle precipitazioni sia la necessità di interventi per affrontare problematiche che, secondo Cacciotto, si ripetono da tempo.

Bordonaro, il torrente torna a preoccupare: la richiesta di intervento al sindaco

A Bordonaro l’attenzione si concentra sulle condizioni del torrente, tornato a destare preoccupazione in seguito alle piogge. Cacciotto riferisce che nei giorni scorsi era stata inviata una nota urgente al sindaco di Messina per segnalare le condizioni di pericolo del letto del corso d’acqua. Secondo il consigliere, tuttavia, la richiesta non avrebbe ricevuto risposta. Il timore espresso riguarda la possibilità che nuove precipitazioni possano aggravare la situazione, con conseguenze per la sicurezza dei residenti e delle proprietà presenti nella zona.

Catarratti, strade allagate nonostante i lavori al torrente: le accuse sulle griglie di raccolta

Una situazione altrettanto critica viene segnalata a Catarratti, dove Cacciotto evidenzia un problema che si presenterebbe regolarmente nonostante i lavori al torrente consegnati nel 2023. Secondo il consigliere, durante le precipitazioni la strada continua ad allagarsi mentre il letto del torrente rimane quasi asciutto, una circostanza che solleva interrogativi sull’efficacia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. In particolare, Cacciotto denuncia l’insufficienza delle griglie di raccolta dell’acqua, sostenendo che da anni sarebbe necessario procedere al loro ampliamento e alla sostituzione. Il consigliere segnala inoltre che alcune griglie sarebbero state coperte dal catrame durante precedenti lavori di asfaltatura, compromettendone la funzione di deflusso. Si tratta di criticità denunciate dall’esponente della Terza Circoscrizione, che chiede interventi per risolvere i problemi della zona.

Camaro, criticità a Contrada Luce e via Pozzi: chiesti interventi urgenti

Le preoccupazioni riguardano anche Camaro, in particolare Contrada Luce e via Pozzi, dove le precipitazioni hanno riportato al centro dell’attenzione i problemi legati agli allagamenti. Secondo Cacciotto, le segnalazioni e le richieste di intervento presentate nel tempo non avrebbero ancora prodotto le risposte attese. Il consigliere chiede quindi all’Amministrazione comunale di affrontare le criticità segnalate, evitando che i residenti debbano continuare a convivere con situazioni di pericolo durante gli episodi di maltempo.

Cacciotto attacca Palazzo Zanca: “basta proclami, servono fatti e risposte concrete”

La denuncia del consigliere della Terza Circoscrizione si conclude con un appello diretto all’Amministrazione comunale di Messina, chiamata a intervenire sulle situazioni di rischio segnalate nei quartieri. “L’Amministrazione Comunale non può più girarsi dall’altra parte o inventare scuse – conclude Cacciotto –. Sottovalutare questi rischi è un gesto d’irresponsabilità verso la cittadinanza. Ai residenti di Bordonaro, Catarratti e Camaro non interessano i soliti proclami o le passerelle elettoralistiche: servono fatti, interventi immediati e risposte concrete. La misura è colma e la pazienza dei cittadini è ufficialmente finita”..

Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia, torrente ingrossato e strada impraticabile

Ulteriori disagi vengono segnalati tra Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia, dove le precipitazioni hanno fatto riemergere una problematica che interessa da tempo i residenti. L’ingrossamento del torrente ha reso di fatto impraticabile la strada che conduce alle abitazioni, impedendo agli abitanti della zona di raggiungere le proprie case in condizioni di sicurezza. La situazione si ripresenta in occasione delle piogge e, nonostante le numerose segnalazioni effettuate negli anni, non avrebbe ancora trovato una soluzione definitiva. Tra i residenti cresce quindi la preoccupazione per le difficoltà di accesso alle abitazioni e per le conseguenze che ulteriori precipitazioni potrebbero provocare sulla viabilità locale.