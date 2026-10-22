Messina, Consiglio comunale: dopo lo stop di ieri, via libera a 4 delibere sui debiti fuori bilancio

Si è conclusa la seduta del Consiglio comunale di Messina, presieduta da Massimiliano Minutoli, dopo la sospensione dei lavori nella giornata di ieri a causa della mancanza del numero legale. L’assemblea ha ripreso regolarmente le proprie attività, affrontando inizialmente il tema del maltempo che ha colpito Messina nella giornata di ieri, con particolare attenzione agli allagamenti e alle problematiche legate alla manutenzione e alla prevenzione sul territorio comunale.

Maltempo e allagamenti al centro del dibattito in Aula

La prima parte della seduta è stata dedicata al confronto sulle conseguenze delle forti piogge che hanno interessato la città. La discussione ha riportato l’attenzione sulle criticità emerse durante il maltempo e sulla necessità di intervenire per prevenire situazioni di disagio e pericolo per i cittadini. Il tema degli allagamenti a Messina ha così aperto i lavori del Consiglio comunale, prima del passaggio all’esame dei provvedimenti previsti.

Approvate quattro delibere sui debiti fuori bilancio

Terminata la discussione sul maltempo, il Consiglio comunale ha proseguito i lavori con l’esame delle delibere relative ai debiti fuori bilancio. L’Aula ha approvato quattro provvedimenti a maggioranza, portando a conclusione la seduta dopo l’interruzione registrata nella giornata precedente. La riunione si è quindi chiusa con il via libera alle quattro delibere, al termine di una giornata consiliare caratterizzata inizialmente dal dibattito sulle conseguenze del maltempo e successivamente dall’attività amministrativa relativa ai debiti fuori bilancio.