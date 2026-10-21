Messina, cade il numero legale in Consiglio comunale. L’opposizione attacca Basile: “la maggioranza bulgara fa i conti con i numeri”

Cade il numero legale in Consiglio comunale a Messina e si riaccende lo scontro politico sulla tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile. A intervenire sono i gruppi di opposizione di Palazzo Zanca, che attraverso una nota congiunta contestano la capacità della coalizione di garantire la regolare prosecuzione dei lavori consiliari, nonostante possa contare sulla carta su 20 consiglieri comunali. L’episodio, avvenuto durante la seduta odierna, viene interpretato dalle opposizioni come un segnale delle difficoltà che continuerebbero a interessare la maggioranza, anche dopo le elezioni amministrative che hanno portato alla riconferma di Basile. “La sedicente maggioranza bulgara torna a fare i conti con i numeri”, è l’affondo dei gruppi di opposizione, che chiedono una riflessione politica sulle ragioni che hanno determinato l’interruzione della seduta.

Consiglio comunale di Messina, l’opposizione contesta la tenuta della maggioranza

Secondo i gruppi di opposizione, la mancanza del numero legale riporta al centro del dibattito le stesse difficoltà politiche che avevano caratterizzato la fase precedente alle ultime elezioni amministrative. Nella nota viene ricordato come le precedenti dimissioni del sindaco fossero state motivate anche dalla difficoltà di disporre di una maggioranza consiliare sufficientemente solida, in grado di assicurare continuità e rapidità all’azione amministrativa. Il ritorno alle urne avrebbe dovuto superare quella situazione, garantendo all’Amministrazione una base numerica più ampia in Consiglio comunale. Tuttavia, secondo l’opposizione, quanto accaduto oggi dimostrerebbe che il problema non è stato definitivamente risolto. “È stata raccontata alla città la storiella per cui il problema fossero i numeri in Consiglio Comunale e che tutto si sarebbe risolto con una maggioranza più ampia che avrebbe consentito di superare gli ostacoli, accelerare le decisioni e garantire stabilità amministrativa. Oggi, però, proprio quei numeri non sono stati sufficienti ad assicurare la prosecuzione dei lavori del Consiglio comunale”, affermano i gruppi di opposizione.

“Venti consiglieri non bastano”: i dubbi sulle tensioni interne alla coalizione di Basile

Il dato numerico è al centro delle contestazioni. La maggioranza che sostiene il sindaco Basile dispone, secondo quanto ricordato dalle opposizioni, di 20 consiglieri comunali, una consistenza che dovrebbe consentire di garantire la presenza necessaria per lo svolgimento delle sedute. La caduta del numero legale viene quindi collegata dalle forze di opposizione alla possibilità che esistano discussioni e divergenze all’interno dei gruppi che sostengono l’Amministrazione. “Il dato politico merita una riflessione: se anche con venti consiglieri la maggioranza non riesce a garantire il numero legale, evidentemente la questione non può essere ricondotta esclusivamente alla consistenza numerica della coalizione ma a delle discussioni interne ai gruppi che sostengono il Sindaco Basile”, sostengono i firmatari della nota. Si tratta di una lettura politica proposta dall’opposizione, che individua nelle possibili tensioni interne alla maggioranza una delle ragioni dell’accaduto.

Partecipate comunali, il nodo della proposta per ridurre i Cda e tornare all’amministratore unico

Tra gli argomenti previsti all’ordine del giorno della seduta figurava anche la razionalizzazione degli organi di governo delle società partecipate del Comune di Messina. La proposta riguardava il superamento degli attuali consigli di amministrazione composti da tre membri e il ritorno alla figura dell’amministratore unico, richiamando i principi contenuti nella cosiddetta riforma Madia sulle società a partecipazione pubblica. Proprio questa questione, secondo quanto ipotizzato dai gruppi di opposizione, potrebbe avere contribuito ad alimentare malumori all’interno della maggioranza. Nella nota si sostiene infatti che alcuni consiglieri della coalizione che sostiene Basile non avrebbero accolto favorevolmente l’indicazione di votare contro la proposta di riduzione dei componenti dei Cda. Le opposizioni parlano di un presunto “diktat” contrario alla proposta, che non sarebbe stato condiviso da tutti i consiglieri di maggioranza. Non vengono tuttavia indicati i nomi degli eventuali dissenzienti né elementi che consentano di attribuire con certezza la caduta del numero legale a questa specifica questione.

L’opposizione torna sulle dimissioni di Basile e sulle ragioni del ritorno alle urne

Il confronto politico si allarga così alle motivazioni che avevano portato alle precedenti dimissioni del sindaco e alla successiva tornata elettorale. Secondo i gruppi di opposizione, la necessità di costruire una maggioranza più ampia era stata presentata come una condizione fondamentale per superare gli ostacoli che rallentavano l’attività amministrativa. La situazione emersa durante la seduta odierna viene quindi utilizzata per mettere in discussione l’effettiva stabilità della coalizione e la capacità di garantire il funzionamento del Consiglio comunale. Il punto sollevato riguarda la differenza tra la consistenza numerica della maggioranza e la sua capacità di assicurare concretamente la presenza dei consiglieri durante i lavori d’Aula.

La domanda dell’opposizione a Basile: “che cosa è realmente cambiato?”

La nota congiunta dei gruppi di opposizione si conclude con un interrogativo rivolto alla maggioranza e al sindaco Federico Basile. “La domanda, oggi, è inevitabile: se prima mancavano i numeri e oggi, pur essendoci sulla carta, non vengono garantiti in Aula, che cosa è realmente cambiato?”. La caduta del numero legale nel Consiglio comunale di Messina diventa così un nuovo terreno di confronto politico tra maggioranza e opposizione, mentre resta da chiarire se l’interruzione dei lavori sia legata a difficoltà occasionali nella presenza dei consiglieri oppure a divergenze all’interno della coalizione. Per le opposizioni, l’episodio rappresenta comunque un segnale che merita attenzione, soprattutto alla luce delle aspettative di stabilità amministrativa legate alla riconferma di Basile e alla nuova composizione del Consiglio comunale.