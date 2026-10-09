Messina, Basile: “serve una legge nazionale per rendere operativa l’Area integrata dello Stretto”

Messina e Reggio Calabria proseguono il percorso di collaborazione istituzionale per migliorare i collegamenti tra le due città e dare piena attuazione all’Area integrata dello Stretto. Dopo il primo confronto a Reggio Calabria, i sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro si sono incontrati oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, per individuare gli interventi da realizzare e definire i prossimi passaggi istituzionali. A illustrare i contenuti dell’incontro è stato il sindaco di Messina che ha ribadito la volontà di trasformare la collaborazione tra le due sponde in un sistema coordinato di trasporti, infrastrutture e servizi. “Dopo il confronto a Reggio Calabria, oggi abbiamo proseguito a Messina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il dialogo con il sindaco Francesco Cannizzaro sul futuro dell’Area integrata dello Stretto”, ha dichiarato Basile. L’incontro, intitolato “Oltre lo Stretto. Infrastrutture e connessioni per una nuova area del Mediterraneo”, ha consentito di approfondire le priorità operative di un progetto che punta a rendere più semplici gli spostamenti quotidiani e a rafforzare i rapporti tra le due comunità.

Da dicembre un autobus ATM da Messina all’aeroporto di Reggio Calabria

Una delle principali novità annunciate riguarda il collegamento tra Messina e l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, con l’obiettivo di attivare già dal prossimo dicembre un servizio di trasporto in autobus. Il progetto prevede la partenza dal parcheggio Cavallotti di Messina, attraverso un collegamento gestito con il coinvolgimento di ATM, che si aggiungerebbe alle possibilità di spostamento già offerte dai servizi marittimi. L’obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini messinesi un’ulteriore soluzione per raggiungere lo scalo reggino, rendendo più agevole l’accesso ai collegamenti aerei.

“Lavoriamo al ripristino del pontile di collegamento con lo scalo, al potenziamento dei collegamenti tra la stazione degli aliscafi e l’aeroporto e all’attivazione, attraverso ATM, di un servizio di trasporto da Messina”, ha spiegato Basile. Il sindaco ha quindi precisato che l’amministrazione punta ad avviare da dicembre il collegamento in autobus dal Cavallotti, come servizio complementare rispetto a quello effettuato con gli aliscafi. Si tratta di un obiettivo ancora in fase di organizzazione, inserito nel programma di interventi condiviso tra le amministrazioni delle due città.

Aeroporto Tito Minniti, il progetto per ripristinare il pontile e migliorare i collegamenti

Un altro punto centrale del confronto riguarda il ripristino del pontile di collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria, infrastruttura considerata importante per rendere più efficiente l’accessibilità dello scalo dalla sponda siciliana. L’intervento rientra in una strategia che comprende anche il potenziamento dei collegamenti tra la stazione degli aliscafi e l’aeroporto. L’obiettivo delle due amministrazioni è rendere il sistema dei trasporti più coordinato, riducendo le difficoltà che i viaggiatori possono incontrare durante gli spostamenti tra Messina e Reggio Calabria. Il pontile, il servizio in autobus e il miglioramento delle connessioni marittime costituiscono quindi parti di un unico progetto dedicato all’accessibilità dell’aeroporto Tito Minniti.

ATM e Liberty Lines, verso un sistema di trasporti integrato sullo Stretto

Il sindaco Basile ha annunciato anche un’interlocuzione tra ATM e Liberty Lines, finalizzata alla costruzione di un pacchetto integrato di trasporti per i passeggeri che si spostano tra le due sponde. La proposta punta a coordinare i diversi servizi, rendendo più semplice l’organizzazione del viaggio e l’utilizzo dei collegamenti disponibili. “Stiamo inoltre lavorando a un pacchetto integrato di trasporti ATM, attraverso un’interlocuzione con Liberty Lines, dedicato ai viaggiatori che si spostano tra le due sponde. Vogliamo coordinare i servizi, semplificare l’accesso all’aeroporto e rendere più agevole l’intero viaggio”, ha dichiarato il primo cittadino.

Un aspetto particolarmente importante riguarda il coordinamento degli orari tra aliscafi e voli aerei. Secondo Basile, sarà necessario mettere in relazione le corse marittime con gli orari dei collegamenti aerei, così da garantire coincidenze più efficaci e migliorare l’esperienza complessiva dei passeggeri. Il progetto non riguarda quindi soltanto l’aumento delle possibilità di trasporto, ma anche una migliore organizzazione dei servizi già esistenti.

Area integrata dello Stretto, Basile chiede un riconoscimento normativo nazionale

Accanto agli interventi sulla mobilità, il confronto tra Basile e Cannizzaro si è concentrato sulla necessità di dare una struttura istituzionale stabile all’Area integrata dello Stretto. Secondo il sindaco di Messina, la collaborazione tra le due città non può limitarsi a singoli progetti o iniziative, ma deve essere accompagnata da strumenti normativi che consentano una programmazione condivisa.

“L’Area integrata dello Stretto ha bisogno di un riconoscimento normativo nazionale e di strumenti adeguati per diventare una realtà stabile e operativa”, ha sottolineato Basile. Il primo cittadino ritiene necessario coinvolgere non soltanto i Comuni, ma anche le rispettive Città metropolitane, affinché Messina e Reggio Calabria possano affrontare insieme questioni di interesse comune. “Messina e Reggio Calabria, con le rispettive Città metropolitane, devono poter programmare e agire insieme, superando i confini amministrativi attraverso una strategia condivisa”, ha aggiunto. La richiesta riguarda quindi la possibilità di costruire un sistema di collaborazione istituzionale che superi le attuali divisioni amministrative tra Calabria e Sicilia.

Giovedì 15 ottobre le giunte di Messina e Reggio Calabria si riuniranno su una nave

Il prossimo passaggio del percorso avviato dai due sindaci è già stato programmato per giovedì 15 ottobre, quando le giunte comunali di Messina e Reggio Calabria si riuniranno congiuntamente a bordo di una nave nello Stretto. Durante l’incontro, le due amministrazioni intendono condividere un atto da sottoporre al governo nazionale, con l’obiettivo di promuovere un’iniziativa normativa che consenta di dare piena attuazione all’Area integrata. “Giovedì 15 ottobre, con una seduta congiunta delle nostre Giunte comunali a bordo di una nave, vogliamo compiere un passaggio importante: condividere un atto da sottoporre al Governo e promuovere un’iniziativa normativa nazionale che dia piena attuazione all’Area integrata dello Stretto”, ha annunciato Basile. La riunione rappresenterà un momento simbolico e istituzionale del percorso di collaborazione, ma non coinciderà con il riconoscimento formale dell’Area integrata, per il quale sarà necessario un intervento a livello nazionale.

Basile: “lo Stretto non deve essere un confine da attraversare, ma uno spazio da connettere”

Nel concludere il suo intervento, il sindaco di Messina ha ribadito il significato del percorso avviato insieme al collega Francesco Cannizzaro. La volontà è quella di considerare lo Stretto non soltanto come un elemento geografico che separa due città, ma come uno spazio comune nel quale sviluppare servizi, infrastrutture e opportunità. “Lo Stretto non deve essere un confine da attraversare, ma uno spazio da connettere. Stiamo lavorando per costruire le condizioni istituzionali e operative affinché questa visione diventi finalmente realtà”, ha concluso Federico Basile.