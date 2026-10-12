Maltempo, Melito Porto Salvo dichiara lo stato di calamità naturale: gravi danni e richiesta di fondi straordinari

Il Comune di Melito Porto Salvo dichiara lo stato di emergenza locale e di calamità naturale dopo la violenta ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il territorio, provocando gravi danni alla viabilità, alle infrastrutture e ai servizi essenziali. La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Tito Nastasi, attraverso l’approvazione della delibera n. 187/2026, immediatamente esecutiva. Il provvedimento rappresenta la risposta istituzionale dell’Amministrazione comunale alle conseguenze delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio melitese, rendendo necessario un intervento per affrontare le criticità e avviare il percorso di ripristino delle strutture danneggiate. A comunicare la decisione è stato lo stesso sindaco Tito Nastasi, che ha annunciato anche l’invio di una richiesta formale alle istituzioni regionali e nazionali per ottenere risorse economiche straordinarie.

Melito Porto Salvo, dichiarato lo stato di calamità naturale dopo il maltempo

“Oggi la Giunta Comunale ha approvato la Delibera n. 187/2026 con cui dichiara lo Stato di Emergenza Locale e di Calamità Naturale per il Comune di Melito di Porto Salvo”, ha dichiarato il primo cittadino. “L’ondata di maltempo dei giorni scorsi ha causato gravi danni alla viabilità, alle infrastrutture e ai servizi essenziali”, ha spiegato Nastasi.

La dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza locale è stata adottata ai sensi del Decreto Legislativo 1/2018 e della Legge Regionale 9/2023, come precisato dal sindaco. L’atto è immediatamente esecutivo e consente all’Amministrazione di procedere con gli adempimenti previsti, a partire dalla richiesta di sostegno economico agli enti competenti.

Fondi straordinari per cittadini, imprese e infrastrutture pubbliche

Uno degli aspetti principali della delibera riguarda la richiesta di intervento economico rivolta alla Regione Calabria e al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. L’Amministrazione comunale ha infatti disposto l’inoltro di una formale istanza per ottenere fondi straordinari destinati a fronteggiare i danni causati dal maltempo, con particolare attenzione alle infrastrutture pubbliche, alle attività economiche e ai cittadini colpiti. La richiesta comprende anche il ristoro dei danni subiti dalle imprese e dai privati, oltre alle risorse necessarie per gli interventi sulle opere pubbliche. Si tratta, al momento, di una richiesta di finanziamento avanzata dal Comune: l’eventuale assegnazione delle risorse dovrà essere valutata dagli enti competenti.

Viabilità, rete idrica, fognature e illuminazione: al via la ricognizione dei danni

Parallelamente alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, gli uffici comunali di Melito di Porto Salvo sono già impegnati nella ricognizione delle conseguenze dell’ondata di maltempo. Le attività vengono svolte in collaborazione con il Centro Operativo Comunale (COC), con l’obiettivo di predisporre una stima dettagliata dei danni registrati sul territorio. Le verifiche riguardano in particolare la viabilità comunale, la rete idrica, il sistema fognario e gli impianti di illuminazione pubblica, tutti settori indicati dall’Amministrazione tra quelli interessati dalle criticità provocate dagli eventi meteorologici. La ricognizione consentirà di definire il quadro economico dei danni e individuare le necessità di intervento sulle infrastrutture e sui servizi essenziali.