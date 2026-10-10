Maltempo distruttivo nel reggino, Costarella: “Protezione Civile in campo dalla scorsa notte”

“In seguito agli eccezionali eventi di maltempo che hanno colpito in particolare il Comune di Melito Porto Salvo e i territori limitrofi della costa ionica calabrese, interessando anche le aree di San Lorenzo e Bagaladi, con precipitazioni particolarmente intense, allagamenti e gravi criticità alla viabilità, la Protezione Civile regionale si è immediatamente attivata per garantire il supporto alle comunità colpite e agli amministratori locali”. Così Domenico Costarella, direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria.

“Siamo operativi sin dalla scorsa notte nei luoghi maggiormente interessati dagli eventi, abbiamo proseguito le attività nel corso della mattinata e siamo tuttora presenti sul campo, in costante raccordo con le autorità locali e con tutte le strutture impegnate nella gestione dell’emergenza”, rimarca Costarella.

“La priorità è ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi essenziali e la viabilità, assicurando la massima attenzione alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini. La Protezione Civile regionale continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e ad assicurare il necessario supporto ai territori, attivando tutti gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di Protezione Civile, in relazione alle criticità riscontrate e ai danni che emergeranno dalle verifiche in corso”, conclude Costarella.