Maltempo devastante a Melito Porto Salvo, auto trascinate dalle fiumare e strade distrutte. Chiusa la SS106 | FOTO

Il maltempo si abbatte con violenza su Melito Porto Salvo, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione. La notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre è stata segnata da piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio il territorio dell’Area Grecanica, nella provincia di Reggio Calabria. Strade distrutte, enormi voragini, automobili trascinate dall’acqua e collegamenti interrotti: sono queste le conseguenze del violentissimo nubifragio che ha investito il comprensorio. A rendere particolarmente impressionante la portata dell’evento è il dato delle precipitazioni: a Melito Porto Salvo sono caduti 195 millimetri di pioggia in appena 12 ore. Una quantità d’acqua eccezionale, che ha provocato gravi danni alle infrastrutture e numerose situazioni di pericolo. La mattinata di oggi si è aperta con i soccorritori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, mentre sull’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è in vigore l’allerta meteo arancione.

Melito Porto Salvo devastata dal nubifragio: asfalto distrutto e voragini nelle strade

Le conseguenze della violenta ondata di maltempo sono particolarmente evidenti sulla rete stradale. La forza dell’acqua ha provocato il cedimento di numerosi tratti di carreggiata, aprendo profonde voragini nell’asfalto e rendendo alcune strade impraticabili. In diversi punti, le precipitazioni hanno trascinato fango, pietre e detriti, aggravando le condizioni della viabilità e creando ulteriori pericoli per gli automobilisti. Particolarmente preoccupante è la situazione lungo la viabilità provinciale, dove i danni hanno determinato l’interruzione di alcuni collegamenti. Le immagini che arrivano dal territorio documentano l’entità delle conseguenze del nubifragio, con tratti di strada profondamente compromessi e infrastrutture che hanno ceduto sotto la pressione delle acque.

La furia dell’acqua trascina le automobili nelle fiumare

Tra gli episodi più impressionanti della notte ci sono quelli che hanno coinvolto diverse automobili, trascinate dalla corrente fino agli alvei delle fiumare e alla foce. La violenza dei flussi d’acqua ha trasformato alcune aree del territorio in zone estremamente pericolose, evidenziando la gravità dell’evento meteorologico. Il rapido accumulo delle precipitazioni ha favorito lo scorrimento impetuoso delle acque, che hanno raggiunto le strade trascinando materiali e provocando danni lungo il loro percorso. Le condizioni del territorio impongono adesso particolare prudenza, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua, delle carreggiate danneggiate e dei punti in cui si sono verificati cedimenti.

Il sindaco Tito Nastasi dichiara lo stato di calamità naturale

Di fronte alla gravità della situazione, il sindaco di Melito Porto Salvo, Tito Nastasi, ha dichiarato lo stato di calamità naturale. L’Amministrazione comunale sta seguendo l’evolversi dell’emergenza, con particolare attenzione alle condizioni della rete viaria, alle infrastrutture danneggiate e alle zone più esposte al rischio di ulteriori criticità. La ricognizione dei danni è ancora nelle sue fasi iniziali e sarà necessario verificare l’effettiva estensione delle conseguenze provocate dal nubifragio. L’obiettivo immediato è garantire la sicurezza della popolazione e individuare le situazioni che richiedono interventi urgenti.

Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro, verifiche su strade e infrastrutture

Fin dalle prime ore del mattino sono operativi sul territorio i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e i mezzi impegnati nelle operazioni di emergenza. Le attività si concentrano sulla rimozione dei detriti, sulla verifica delle aree maggiormente colpite e sulla messa in sicurezza dei punti in cui il nubifragio ha compromesso la stabilità delle strade. Sono inoltre in corso controlli sulle condizioni dei corsi d’acqua e delle infrastrutture, per individuare eventuali ulteriori situazioni di pericolo. L’emergenza resta aperta e il quadro complessivo dei danni potrà essere definito soltanto al termine delle verifiche sul territorio.

L’appello del Comune ai cittadini: evitare gli spostamenti

Considerata la situazione di forte criticità, l’Amministrazione comunale ha rivolto un appello urgente alla popolazione, chiedendo di evitare gli spostamenti non indispensabili. In un avviso diffuso attraverso i canali social istituzionali, il Comune ha comunicato: “A causa dei gravi danni provocati dalle eccezionali precipitazioni e dalle avverse condizioni meteo della scorsa notte, si chiede a tutta la popolazione di limitare al massimo gli spostamenti e di non uscire di casa se non per ragioni di stretta ed effettiva necessità”. Un invito alla massima prudenza motivato dalle condizioni delle strade e dalla presenza di numerose situazioni di rischio ancora da verificare.

Allerta meteo arancione a Reggio Calabria, massima attenzione nell’Area Grecanica

L’emergenza che ha colpito Melito Porto Salvo si inserisce nel quadro della violenta ondata di maltempo che sta interessando la Calabria meridionale. L’allerta arancione in vigore sul territorio metropolitano di Reggio Calabria richiama l’attenzione sui rischi legati alle precipitazioni intense e alle conseguenze che queste possono determinare sulla viabilità e sulla sicurezza del territorio. Nell’Area Grecanica, intanto, resta prioritario il lavoro delle squadre di intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza e valutare i danni provocati dalla notte di pioggia. A Melito Porto Salvo la situazione rimane delicata: strade sventrate, auto trascinate dall’acqua e collegamenti interrotti rappresentano il bilancio di un nubifragio che ha lasciato profonde conseguenze sul territorio e che richiederà importanti interventi di ripristino.

Forte maltempo in Calabria, il comunicato della Protezione Civile Melito di Porto Salvo

“Sono in corso i controlli sul territorio dopo le abbondanti precipitazioni di queste ore da parte dell’ Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo la Polizia Locale e i volontari di Protezione civile. Si raccomanda MASSIMA PRUDENZA limitare il più possibile gli spostamenti e non uscire se non per reale necessità”.Lo afferma in una nota la Protezione Civile Melito di Porto Salvo.

Maltempo in Calabria: frana sulla SS106 Jonica: strada chiusa a Melito di Porto Salvo

Anas informa che, a causa di una frana, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 “Jonica”, tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC). La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi. Sul posto sono presenti il personale Anas e l’impresa di pronto intervento per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.