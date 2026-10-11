Maltempo Reggio Calabria, Cannizzaro a Melito Porto Salvo: “danni ingenti, interveniamo subito” | VIDEO

Il maltempo che ha colpito l’Area Grecanica, nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, ha provocato danni ingenti, con cedimenti stradali e gravi disagi alla viabilità. La situazione più urgente riguarda il collegamento con Roccaforte del Greco, attualmente isolata a causa del cedimento di un tratto di strada che ha inghiottito un’automobile con una persona a bordo. Fortunatamente, il conducente non ha riportato conseguenze. A fare il punto della situazione è il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che questa mattina si è recato a Melito Porto Salvo per un sopralluogo e un confronto con le istituzioni e i tecnici impegnati nella gestione dell’emergenza.

Maltempo nell’Area Grecanica, Cannizzaro a Melito Porto Salvo: “danni ingenti”

“Stamattina sono stato a Melito Porto Salvo assieme al sindaco, alla Protezione Civile regionale, ai tecnici, ai sindaci e ai consiglieri regionali, con i quali abbiamo fatto una sorta di briefing di carattere generale”, ha spiegato Cannizzaro in un video social. Durante l’incontro è stato garantito il supporto necessario per affrontare le conseguenze del maltempo, con particolare attenzione all’area urbana di Melito Porto Salvo e alle altre località del territorio grecanico. L’entità complessiva dei danni non è ancora stata quantificata. Le valutazioni proseguiranno nelle prossime ore, quando sarà possibile avere un quadro più preciso delle conseguenze delle precipitazioni. “I danni sono ingenti in tutta l’Area Grecanica, ancora non quantificabili. Lo faremo nelle prossime ore”, ha sottolineato il sindaco metropolitano.

Strada crollata, auto inghiottita dal cedimento: Roccaforte del Greco isolata

La criticità più grave riguarda il cedimento della strada di collegamento con Roccaforte del Greco, che ha determinato l’isolamento del centro. “L’intervento più importante, quello massivo che necessita immediatezza, è qui, perché questa strada, questo cedimento che stamattina ha inghiottito una macchina con a bordo un signore che per fortuna sta bene, è quello di Roccaforte del Greco, oggi isolata”, ha dichiarato. L’interruzione della viabilità rappresenta infatti non soltanto una difficoltà per gli spostamenti, ma anche un problema per la vita quotidiana della comunità.

Cannizzaro: “da domani mattina interverremo per ripristinare la strada”

“Posso serenamente annunciare che da domani mattina interverremo per ripristinare il prima possibile questa arteria che di fatto oggi isola Roccaforte e crea un disagio anche sociale”, ha assicurato Cannizzaro. L’obiettivo è dunque avviare immediatamente le operazioni necessarie per restituire alla comunità il collegamento interrotto dal maltempo. Non sono stati ancora indicati tempi precisi per il completamento dei lavori. Il sindaco metropolitano ha infine ribadito l’impegno delle istituzioni nell’affrontare le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio: “siamo sul pezzo per intervenire e rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini che purtroppo, a causa delle condizioni avverse, oggi si trovano in un disagio”, ha concluso Cannizzaro.